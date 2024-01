Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 17.Genel Kurulu Yapıldı

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 17’nci Dönem Genel Kurulu yapıldı. Kurulda TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er’in açılış konuşması sonrası çalışma, mali ve denetleme raporları Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Öztürk ve Hakan Özkan tarafından okundu. Raporların görüşülmesinin ardından yeni dönem çalışmaları üzerine konuşuldu. Yarın yapılacak olan başkanlık oylamasına tek aday ve kadroyla gidilecek.

Oylaması yapılacak yönetim kurulu kadrosu ise şu şekilde:

Şube Başkanı – Murtaza Er.

Yönetim Kurulu Üyeleri – Kaan Zontul, Zafer Tarık Taner, Fatih Özkan, Hürmet Salur, Pınar Güner, Cihan İpek, Şevki Karamete, Hakan Taş, Elif Gamze Gökalp ve Beyza Binay, Yusuf Sami Mazıcıoğlu, Şeyma Demir ve Elif Kütük.

Mevcut şartlardaki ülkedeki mimarlık sorunlarının her geçen gün arttığı ortamda birlikteliğe ve tartışma ortamına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade eden TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, “Bizler adına yoğun geçen bir dönemin ardından sizlerin karşısında yapmaya çalıştıklarımızı, yaptıklarımızı değerlendirmek ve geleceğe dair birkaç şey söylemek adına genel kurul sürecimize heyecanla hazırlandık. Mimarlar Odamız hangi ilke ve amaçlarla kurulduysa o doğrultuda yönetilmeye çalışıldı, dönemine yön veren şeffaf bir mimarlar odası için çabalayacağımıza söz vermiştik. Herhangi bir ideolojiye, gruba hitap etmek yerine ortak aklın ve her görüşün olduğu, değerlendirildiği bir yapının olması üzerine yolumuza devam ettik. 16’ncı dönem mimarlık odası arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarından ötürü de teşekkür ediyorum, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.