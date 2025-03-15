Gaziantep FK - Kayserispor : 1-0
Kayserispor Süper Ligin 28'inci haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 1-0 skorla mağlup oldu.
Kayserispor Süper Ligin 28’inci haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadele 1-0 skorla Gaziantep FK’nın üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Dk. 52 GOL… Okereke attı, Gaziantep FK öne geçti. Sorescu’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmada Attamah’a çarparak Okerek’nin önünde kaldı. Okereke, Hosseini ve kaleci Bilal’den sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Volkan Narinç, Hüseyin Aylak
GAZİANTEP FK : Burak, Mbakata, Semih, Husic, Emre (Dk.46 Ogün), Diaye, Lungoyi, Kozlowski, Maxim(Dk.62) Furkan), Okereke (DK.82 Kodro) , Boateng (Dk.46 Sorescuh)
KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia (Dk.63 Bahoken) Cardoso, Mane (Dk.78 Ackah), Nazon ( Dk.84 Talha)
GOL: Dk.52 Okereke (Gaziantep FK)
SARI KART: Ndiaye, Boatengu (Gaziantep FK) Bourabia (Kayserispor)