Gaziantep FK - Kayserispor : 1-0

Kayserispor Süper Ligin 28'inci haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 1-0 skorla mağlup oldu.

Gaziantep FK - Kayserispor : 1-0

Kayserispor Süper Ligin 28’inci haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadele 1-0 skorla Gaziantep FK’nın  üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dk. 52 GOL… Okereke attı, Gaziantep FK öne geçti. Sorescu’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmada Attamah’a çarparak Okerek’nin önünde kaldı. Okereke, Hosseini ve kaleci Bilal’den sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Gaziantep Büyükşehir 
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Volkan Narinç, Hüseyin Aylak
GAZİANTEP FK :  Burak, Mbakata, Semih, Husic, Emre (Dk.46 Ogün), Diaye, Lungoyi, Kozlowski, Maxim(Dk.62) Furkan), Okereke (DK.82  Kodro) , Boateng (Dk.46 Sorescuh) 
KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia (Dk.63 Bahoken) Cardoso,  Mane (Dk.78 Ackah), Nazon ( Dk.84 Talha) 
GOL: Dk.52 Okereke (Gaziantep FK)
SARI KART: Ndiaye, Boatengu (Gaziantep FK) Bourabia (Kayserispor)

Haber Merkezi

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