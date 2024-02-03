Gaziantep FK – Kayserispor: 1-1

 Kayserispor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında konuk olduğu Gaizantep FK karşısında Mehmet Eray'ın golü ile öne geçtiği maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Gaziantep FK – Kayserispor: 1-1

Süper Lig'in 24'ncü haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-1 skorla sona erdi. Kayserispor 7 maçlık mağlubiyetten sonraki iki maçı beraberlikle tamamladı.

GOL... 11' sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra’nın volesi sonucu ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Eray Özbek’in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
GOL... 68' Gaziantep FK hücumunda Furkan Soyalp’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşu ceza sahası içinde kafası ile uzaklaştırmak isteyen Gökhan Sazdağı topu kendi kalesine attı: 1-1. 
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Kalyon
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
GAZİANTEP FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Furkan Soyalp (Dk. 75 Bikel), Maxim, M’Bakata, Mustafa Eskihellaç, Markovic (Dk. 60 Badji), Dragus   
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 83 Talha Sarıaslan), Kolevetsios, Arif Kocaman, Carole, Eray Özbek, Kartal Kayra, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 Joseph Attamah), Gökhan Sazdağı
GOLLER: Dk.68 Gökhan Sazdağı – kendi kalesine (Gaziantep FK)- Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Maxim, M’Bakata, (Teknik direktör) Sumudica (Gaziantep FK) - Carodoso, Arif Kocaman, Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor)

1ha

Bakmadan Geçme

BAL'da ikinci yarı start alıyor
BAL'da ikinci yarı start alıyor
Ak Parti Kayseri'de Aynen Devam
Ak Parti Kayseri'de Aynen Devam
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ile bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ile bir araya geldi
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu Tamamlandı
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu Tamamlandı
Yağış olmadı, Yamula Barajı'nda sular çekildi
Yağış olmadı, Yamula Barajı'nda sular çekildi
Kar Fırtınaları alt yapı takımının Erciyes Kampı devam ediyor
Kar Fırtınaları alt yapı takımının Erciyes Kampı devam ediyor