Gaziantep FK – Kayserispor: 1-1
Kayserispor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında konuk olduğu Gaizantep FK karşısında Mehmet Eray'ın golü ile öne geçtiği maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 24'ncü haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-1 skorla sona erdi. Kayserispor 7 maçlık mağlubiyetten sonraki iki maçı beraberlikle tamamladı.
GOL... 11' sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra’nın volesi sonucu ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Eray Özbek’in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
GOL... 68' Gaziantep FK hücumunda Furkan Soyalp’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşu ceza sahası içinde kafası ile uzaklaştırmak isteyen Gökhan Sazdağı topu kendi kalesine attı: 1-1.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Kalyon
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
GAZİANTEP FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Furkan Soyalp (Dk. 75 Bikel), Maxim, M’Bakata, Mustafa Eskihellaç, Markovic (Dk. 60 Badji), Dragus
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 83 Talha Sarıaslan), Kolevetsios, Arif Kocaman, Carole, Eray Özbek, Kartal Kayra, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 Joseph Attamah), Gökhan Sazdağı
GOLLER: Dk.68 Gökhan Sazdağı – kendi kalesine (Gaziantep FK)- Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Maxim, M’Bakata, (Teknik direktör) Sumudica (Gaziantep FK) - Carodoso, Arif Kocaman, Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor)