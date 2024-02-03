Mahmut Arıkan, Saadet Partisi B.Şehir adayı oldu
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olarak açıklandı.
Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerde il ve ilçe belediye başkan adayları açıklanmaya başladı. Saadet Partisi’nde ise 4 büyükşehir belediye başkan aday adayı vardı. Bugün Ankara’da düzenlenen toplantıda SP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.
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