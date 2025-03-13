Trafikte ihlal yapan sürücülere toplam 15 bin lira cezai işlem

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kayseride ters yönde ilerleyen araç kamerada", “Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada”, ve “Kırmızı ışık ihlalleri kamerada” konulu paylaşımlar ile ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda; "Kayseride ters yönde ilerleyen araç kamerada" paylaşımına konu araç tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. “Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada.” paylaşımına konu araç ekiplerimizce tespit edilmiş ve aracın tescil plakasına Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam bin 986 TL cezai işlem uygulandı. “Kırmızı ışık ihlalleri kamerada” paylaşımına konu 2 araç ekiplerimizce tespit edilerek araçların tescil plakalarına Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 334 TL cezai işlem uygulandı.