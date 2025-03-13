  • Haberler
  • Asayiş
  • Trafikte ihlal yapan sürücülere toplam 15 bin lira cezai işlem

Trafikte ihlal yapan sürücülere toplam 15 bin lira cezai işlem

Kayseri'de trafik ihlali yapan araçlara toplam 15 bin 587 TL cezai işlem uygulandı.

Trafikte ihlal yapan sürücülere toplam 15 bin lira cezai işlem

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kayseride ters yönde ilerleyen araç kamerada", “Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada”, ve “Kırmızı ışık ihlalleri kamerada” konulu paylaşımlar ile ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda; "Kayseride ters yönde ilerleyen araç kamerada"  paylaşımına konu araç tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. “Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada.” paylaşımına konu araç ekiplerimizce tespit edilmiş ve aracın tescil plakasına Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam bin 986  TL cezai işlem uygulandı. “Kırmızı ışık ihlalleri kamerada”  paylaşımına konu 2 araç ekiplerimizce tespit edilerek araçların tescil plakalarına Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 334 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye'nin yaşlı istatistikleri açıklandı: Maalesef yaşlanıyoruz
Türkiye'nin yaşlı istatistikleri açıklandı: Maalesef yaşlanıyoruz
Kayserili öğrenciler İstiklal Marşı okuma yarışmasında birincilik ve üçüncülük elde etti
Kayserili öğrenciler İstiklal Marşı okuma yarışmasında birincilik ve üçüncülük elde etti
Gaziantep FK – Kayserispor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek
Gaziantep FK – Kayserispor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek
Trafikte ihlal yapan sürücülere toplam 15 bin lira cezai işlem
Trafikte ihlal yapan sürücülere toplam 15 bin lira cezai işlem
'Ben Kazım Yücel olarak muhalefet duygusu ile yoluma devam ediyorum'
'Ben Kazım Yücel olarak muhalefet duygusu ile yoluma devam ediyorum'
10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!