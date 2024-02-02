Gaziantep FK - Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK-Kayserispor maçına Murat Erdoğan'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Gaziantep FK - Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK-Kayserispor maçına Murat Erdoğan’ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 03 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK ile Kayserispor maçının orta hakemi olarak Murat Erdoğan atandı. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Uğurlu olurken, Murat Erdoğan, bu sezon Kayserispor’un ilk kez bir maçını yönetecek.

03 Şubat 2024 Cumartesi günü Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

İHA
Kayseri Gündem

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