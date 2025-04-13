'Gazze'deki İnsanlık Dramına Sessiz Kalınamaz'

Arıkan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 55 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini ve bu kayıpların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurguladı.

"Ateşkes sonrası bile 1391 Gazzeli şehit edildi. Bayram sabahı 13'ü çocuk, 33 mazlum katledildi. O çocukların bayramlıkları kefenleri oldu," diyen Arıkan, bu durumun bir soykırım ve savaş suçu olduğunu ifade etti. "Tüm dünya bir şeyler yapabilmek için daha ne kadar insanın ölmesini bekliyor?" sözleriyle uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Arıkan, Türkiye'nin bölgedeki liderlik rolünü üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Gazze alev alev yanarken konuşanı susturan herkes zulmün ortağıdır," dedi. Kongrede ayrıca mevcut başkan Erdal Altun, yeniden Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığına seçildi.