Kayserispor - Kasımpaşa : 1-0
Kayserispor Süper 31'inci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Kayserispor Süper Ligin 31’inci haftasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele 1-0 Kayserispor’un üstünlüğüyle sona erdi. Kayserispor ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Dk. 76 GOL… : Cardoso Kayserispor’u öne geçirdi. Sağ kanattan gelişen Kayserispor Ramazan’ın taç çizgisi önünden pasıyla savunma arkasına sarkan Mane, ceza alanı yan çizgisinin gerisinden yaya doğru pasını çıkardı. O noktada topu önüne alan Cardoso, ceza alanının ilk metrelerinden sağ ayağıyla kalenin ortasına doğru sert vurdu ve top, kaleci Gianniotis’in bakışları arasında ağlarla buluştu. 1-0
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Buğra Taşkınsoy, Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu
KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan Civelek, Kolovetsios(Dk.36 Karimi), Hosseini, Carole, Attamah, Kartal Yılmaz, Cardoso, Bourabia(Dk.65 Nurettin), Mane, Bahoken(Dk.60 Nazon)
KASIMPAŞA: Gianniotis, Piatkowski, Sadık(Dk.78 Keleş), Yasin, Aytaç, Espinoza, Hajradinovic(Dk.86 Barak), Ben Ouanes, Rodrigues, Fall, Costa
GOLLER: Dk. 76 Cardoso(Kayserispor)
SARI KART: Bourabia, Kartal Yılmaz, Cardoso(Kayserispor) Hajradinovic(Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Hosseini(Kayserispor)