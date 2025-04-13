Kayserispor - Kasımpaşa : 1-0

Kayserispor Süper 31'inci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Kayserispor - Kasımpaşa : 1-0

Kayserispor Süper Ligin 31’inci haftasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele 1-0 Kayserispor’un üstünlüğüyle sona erdi. Kayserispor ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dk. 76 GOL… : Cardoso Kayserispor’u öne geçirdi. Sağ kanattan gelişen Kayserispor Ramazan’ın taç çizgisi önünden pasıyla savunma arkasına sarkan Mane, ceza alanı yan çizgisinin gerisinden yaya doğru pasını çıkardı. O noktada topu önüne alan Cardoso, ceza alanının ilk metrelerinden sağ ayağıyla kalenin ortasına doğru sert vurdu ve top, kaleci Gianniotis’in bakışları arasında ağlarla buluştu. 1-0

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: RHG Enertürk Enerji   
HAKEMLER: Buğra Taşkınsoy, Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu 
KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan Civelek, Kolovetsios(Dk.36 Karimi), Hosseini, Carole, Attamah, Kartal Yılmaz, Cardoso, Bourabia(Dk.65 Nurettin), Mane, Bahoken(Dk.60 Nazon)

KASIMPAŞA: Gianniotis, Piatkowski, Sadık(Dk.78 Keleş), Yasin, Aytaç, Espinoza, Hajradinovic(Dk.86 Barak), Ben Ouanes, Rodrigues, Fall, Costa

GOLLER:  Dk. 76 Cardoso(Kayserispor)

SARI KART: Bourabia, Kartal Yılmaz, Cardoso(Kayserispor) Hajradinovic(Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Hosseini(Kayserispor)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mostar'da Kitap tahlili: 'Osmanlı Aklı' Üzerine Konuşuldu
Mostar'da Kitap tahlili: 'Osmanlı Aklı' Üzerine Konuşuldu
Soykırımcı İsrail Kayseri'de Lanetlendi
Soykırımcı İsrail Kayseri'de Lanetlendi
Muhasebeciler Kayseri'de sorunlarını masaya yatırdı: Anadolu Odaları Platformu Toplantısı
Muhasebeciler Kayseri’de sorunlarını masaya yatırdı: Anadolu Odaları Platformu Toplantısı
AK Parti Kayseri teşkilatı'ndan Azerbaycan'a kardeşlik ziyareti
AK Parti Kayseri teşkilatı’ndan Azerbaycan’a kardeşlik ziyareti
'Bilim Gösterileri' etkinliği gerçekleştirildi
‘Bilim Gösterileri’ etkinliği gerçekleştirildi
Nisan Soğuğu elmayı vurdu
Nisan Soğuğu elmayı vurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!