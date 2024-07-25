'Gazze'deki Türk vatandaşı soykırımcılar yargılansın!'

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de katliam yapan İsrail ordusu içinde Musevi Kökenli Türk vatandaşlarının da olduğunu belirterek, bunların yargılanması veya vatandaşlıktan çıkarılmaları konusunda TBMM'de milletvekili bulunan siyasi partilere bir çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"9 aydan bu yana Filistin ve Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı ,genç demeden masum savunmasız insanları katleden İsrail başbakanı baş Katil Netanyahu nun ABD kongresi nde yaptığı konuşmadan sonra alkışlanmasını, insanlık adına asla kabul edilemeyen talihsizlik olarak değerlendiriyor Şiddtele Kınıyoruz.

GAZZE’deki TÜRK VATANDAŞI SOYKIRIMCILAR YARGILANSIN

İnsanlığa karşı topluca öldürme, yaralama yoluyla yok etmeye (soykırım) yönelik saldırılar uluslararası yasalar, bir çok ilahi din ve iç hukuka göre suçtur. Bu fiili işleyenlerse cezalandırılması gereken kişilerdir.

Türkiye ve Dünya kamuoyuna gelen haberlere göre, dokuz aydan bu yana Gazze ve Filistin de İsrail ordusu ve bu ordu içindeki farklı Devletlerin Vatandaşı olan askerler İsrail’in Gazze ve Filistin’deki katliamında yer alarak insanlık suçu işlemektedirler.

Bu suç kapsamında bu güne kadar enkaz altında cesedi çıkarılamayanlar dahil 50 bin kişi katledilerek soykırım kurbanı olmuşlardır. Bunların 15 bini kadar çocuk, 13 bin kadarı kadın, geri kalanı erkeklerden oluşmaktadır.

Soykırım suçu işleyen İsrail ordusu içinde Türkiye vatandaşı olan Musevi kökenli askerlerin de bulunduğu ve acımasızca devam eden Gazze soykırımında görev aldığı tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu insanlar, insanlığa karşı suç işlemekte olup, bu suçlarının cezasız kalmamalıları için!

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan soykırım suçlusu Musevi kökenli Türkiye ve İsrail Vatandaşı (Çifte vatandaş) İsrail ordusu mensubu katillerin yargılanması imkanını veren kanun teklifinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi.

b) İsrail ordusunda görevli soykırım suçlusu Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşılarının ülkemize dönmesi için çağrıda bulunulması ve yargılanmalarının hemen başlaması

c) Dönmemeleri halinde Gıyaplarında yargılanmalarının hemen başlanması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıklanın iptal edilmesi için ;

Dışişleri Bakanlığımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını, Mecliste üyesi olan siyasi partilerimizi ve Adalet Bakanlığımızı zalimlere karşı mazlumları koruma adına göreve davet ediyor, 9 aydan bu yana devam eden soykırım kurbanlarına Allah’tan Rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz."