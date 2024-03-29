Gazze İftarı'na yoğun ilgi

Programda açıklama yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “Gazze iftar programımızın gerçekleştirilme amacı, mazlum Filistin coğrafyasında yaşanılan zorlukların ve açlıkların bir nebze olsa da hissedilebilmesi, idrak edilebilmesi içindir. Biz Milli Görüşçüler, zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize takatimizin sonuna kadar yardım etmeye çalışır, müslümanların en büyük zaferi kazanmaları için elimizden gelen bütün maddi ve manevi desteği veririz. Allah, Gazzeli kardeşlerimizi Muzaffer eylesin. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif’te her yıl olduğu gibi Siyonist İsrail saldırılarıyla karşı karşıyayız. Her yıl bu mübarek ayda Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini arttıran Siyonistler bu yıl iyice zıvanadan çıkmıştır ve insanlıktan uzak bir halde terör faaliyetlerini sürdürmektedir. 160 günü aşkın bir süredir Gazze’de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren Siyonist İsrail rejimi son günlerde dilimize getirmeye dahi haya ettiğimiz iğrenç saldırılara girişti. Geçtiğimiz hafta sonu başlattıkları kuşatmayla Gazze’de bulunan Şifa Hastanesi’ne yönelik akıl almaz bir saldırı gerçekleştirdiler, maalesef hastane içerisindeki çok sayıda kadına tecavüz ettiler. Yapmış oldukları son insanlık dışı saldırılarla tiynetlerini ortaya koyan Siyonistler, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın “İsrail laftan anlamaz, güçten anlar” sözünün haklılığını da gözler önüne sermiştir.” dedi.

Yusuf Şahin, “Müslüman kardeşlerimizin karşı karşıya bulunduğu Siyonist düşmanı defalarca konuştuk, defalarca telin ettik, defalarca lanetledik. Ancak görmekteyiz ki artık Siyonist düşman kadar o zalimlere zulmetme cesaretini veren İslam ülkelerinin liderlerini de konuşmamız gerekmektedir. Artık Siyonist düşman kadar Siyonist zalimlere ekonomik anlamda can damarı olan İslam ülkelerinin liderlerini de konuşmamız gerekmektedir. Bugün ülkemizin ve onlarca İslam ülkesinin de içerisinde bulunduğu acı tablonun en büyük sebebi İsrail rejimine karşı aciz bir siyaset yürüten İslam ülkelerinin liderleridir. Ey İslam ülkelerinin liderleri; Allah’tan korkun, İslam’a sarılın, dinimizin izzetini kuşanın! Sizin acizliğiniz yüzünden Gazze’de kadınlarımız tecavüze uğruyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, “Aksa Tufanı Operasyonu’nun sonrasında yaşanan süreç biz inançlı ve şuurlu insanların üzerine bir sorumluluk yüklemektedir. Anadolu Gençlik Derneği teşkilatları olarak bu sorumluluk bilinci doğrultusunda üzerimize düşen vazifenin gereğini sonuna kadar yapma mücadelesi içerisindeyiz. Bugün Siyonist İsrail zulmü karşısında toplumumuzda ki onurlu ve vicdanlı insanlar büyük bir mücadele verirken , toplumumuzun bir kesimi de bu insanlık mücadelesinde ne yazık ki sınıfta kalmıştır. Öyle inanıyoruz ki tarih Gazze’deki soykırıma rağmen İsrail ile ticarete devam edenleri de bu ticaretleri engelleyemeyenleri de ve talihsiz argümanlarla bu ticareti meşru göstermeye çalışanları da yazacaktır.” açıklamasında bulundu.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program yapılan konuşmalar ve duanın ardından sona erdi.

