Muhtarlık Kavgasında silahlı çatışma: 9 Yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde muhtar adaylığı nedeniyle çıkan ve 1'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 2 kişi Batman'ın Kozluk ilçesinde yakalandı.

Muhtarlık Kavgasında silahlı çatışma: 9 Yaralı
Kayseri GündemEditör

Siirt’in Baykan ilçesinde muhtar adaylığı nedeniyle çıkan ve 1’i polis memuru 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 2 kişi Batman’ın Kozluk ilçesinde yakalandı.

Olay, dün öğleden sonra Siirt’in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında Karakaya köyündeki muhtar adayları nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş etti. Olayda biri polis 9 kişi yaralandı.

Olayın ardından firar eden M.Y. isimli şahsın aracı, Kozluk ilçesinde plaka tanıma sistemi (PTS ) kameraları tarafından tespit edildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.Y. ve S.S., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, bir tabanca ele geçirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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