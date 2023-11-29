Hollywood yıldızı Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevine başladı

Beyaz Saray'ın önünde açıklama yapan ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için 5 günlük açlık grevine başladığını açıklayan ABD'li ünlü oyuncu Cynthia Nixon, Gazze'de 7 haftada öldürülen sivillerin, ABD ve müttefiklerinin Afganistan'da 20 yıl boyunca sürdürdüğü savaşta öldürülen sivil sayısından daha fazla olduğunu söyledi.

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  • 29.11.2023 06:45
  • Güncelleme: 29.11.2023 06:45
Hollywood yıldızı Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevine başladı

Amerikalı oyuncu Cynthia Nixon, New York ve Delaware gibi eyaletlerden yerel siyasetçiler ve önde gelen Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarından aktivistlerle Beyaz Saray önünde başlattığı açlık grevine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Nixon, Amerikalıların önce Şükran Günü ardından da Noel tatili nedeniyle dikkatlerinin Gazze üzerinden başka yere çekildiğini, Gazze'de ateşkes çağrıları konusunda kazanılan ivmenin kaybedilmesinden endişe ettiğini belirtti.

Gazze'de İsrail saldırılarında son 7 haftada yüzde 70'i kadın ve çocuk 15 bin kişinin öldürülmesini "eşi benzeri görülmemiş şey" olarak nitelendiren Nixon, "Filistinlilerin öldürüldüğünü, bombalandığını ama aynı zamanda da açlığa mahkum edildiğini vurgulamak için bu açlık grevini başlattık." diye konuştu.

- "FİLİSTİNLİLERİN BİDEN'IN POLİTİKALARI NEDENİYLE YAŞADIĞI AÇLIĞA AZ DA OLSA BİR IŞIK TUTACAĞIZ"

Amerikalı oyuncu Cynthia Nixon, New York ve Delaware gibi eyaletlerden yerel siyasetçiler ve önde gelen Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarından aktivistlerle Beyaz Saray önünde başlattığı açlık grevine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Nixon, Amerikalıların önce Şükran Günü ardından da Noel tatili nedeniyle dikkatlerinin Gazze üzerinden başka yere çekildiğini, Gazze'de ateşkes çağrıları konusunda kazanılan ivmenin kaybedilmesinden endişe ettiğini belirtti.

Gazze'de İsrail saldırılarında son 7 haftada yüzde 70'i kadın ve çocuk 15 bin kişinin öldürülmesini "eşi benzeri görülmemiş şey" olarak nitelendiren Nixon, "Filistinlilerin öldürüldüğünü, bombalandığını ama aynı zamanda da açlığa mahkum edildiğini vurgulamak için bu açlık grevini başlattık." diye konuştu.

- "FİLİSTİNLİLERİN BİDEN'IN POLİTİKALARI NEDENİYLE YAŞADIĞI AÇLIĞA AZ DA OLSA BİR IŞIK TUTACAĞIZ"

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New York eyalet Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Ancak daimi bir ateşkese ihtiyacımız var. Tüm ailelerin bir arada yaşadığı bir dünya için mücadele veriyoruz. Bunu başarmanın yolu da bombalamalar ya da savaş değil, ateşkestir." dedi.

Mamdani, grevde yaptığı konuşmada da ABD Başkanı Joe Biden'ı "kalıcı ateşkes" için çağrıda bulunmaya davet ederek "Burada yapacağımız 5 günlük açlık greviyle Filistinlilerin Başkan'ımızın (Biden) politikaları nedeniyle yaşadığı açlığa az da olsa bir ışık tutacağız." ifadesini kullandı.

"Adalah Justice Project" isimli Filistinli insan hakları savunucusu grubun Strateji ve İletişim Direktörü olan yazar ve aktivist Sumaya Awad da Biden'ın, ABD'deki çoğunluğun "Gazze'de ateşkes" konusunda sesini dinlemediğini belirtti.

Awad, "Burada açlık grevi yapmamızın, bu yolu izlememizin nedeni, tüm ülkede sokaklara dökülen yüz binlerce Amerikalının dinlenmediğini hissetmemiz." dedi.

Kaynak:Haber vakti

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