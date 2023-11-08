Gece girdiği evden hırsızlıkla suçlanan kadın 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Yaz aylarında meydana gelen olayda iddiaya göre gece 03.00’de Y.E.’nin zemin katta bulunan evine pencereden giren ve şahsın 3 bin 600 lirasını alan N.B. isimli kadın yaklaşık bir saat evde kaldıktan sonra ev sahibi Y.E.’nin kızı K.N.E.’nin bağırması nedeniyle eve girdiği pencereden atlayarak kaçtı. Kamera kayıtlarını izleyen polisler N.B.'yi yakaladı. Hakkında soruşturma açılan kadın cezaevine konuldu. Hakkında dava açılan N.B.’nin duruşması 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karar duruşmasına müştekiler Y.E. ,le K.N.E. ve tutuklu sanık N.B. küçük çocuğu ile katıldı.

MÜŞTEKİ Y.E.: GECE EVİME GİRİP BİZ UYURKEN CEBİMDEN 3 BİN 600 LİRAYI ALMIŞ

Mahkemede söz alan müşteki Y.E., “Geceydi hepimiz uyuyorduk. Yaz olduğu için sıcak diye bir odanın penceresi açıktı. Oradan girmiş. Yatak odasına gelmiş pantolonumda 3 bin 600 lira vardı onu almış. Kızım bağırdı ‘Evde biri var ağızımı kapattı’ dedi. Kızımın gösterdiği pencereden ben de atladım. Koştum yetişemedim ama birinin evimize giren kadına ‘Yakalandın mı lan?’ dediğini duydum. Kamera kayıtlarını izleyip şikayetçi oldum. Şikayetim devam ediyor” dedi. Y.E.’nin kızı K.N.E. ise, “Uyuyordum parkenin sesine uyandım. Arkası dönüktü oda da karanlıktı önce annem sandım. Daha sonra bana döndü bu kadını gördüm. Kapıyı kapattı. Omuzumdan tutup ağzımı kapattı. ‘Sakin ol aşkım. Kocam beni dövüyordu ondan kaçıyordum” dedi. Açık olan pencereden atladı. Ben de ‘Baba evde biri bar’ diye bağırdım” diye konuştu.

SANIK N.E.: TAKİP EDİLİYORDUM PENCEREYİ AÇIK GÖRÜNCE GİRDİM

Daha sonra söz alan tutuklu sanık N.B. ise “Benim 6 çocuğum var. Mama aramak için çıkmıştım. Biri beni takip ediyordu. Korktum, mutfağın penceresi açıkmış. Oradan girdim. Kız bağırınca korktum geri oradan çıktım. Hırsızlık yapmadım, o amaçla da girmedim” dedi. Kamera kayıtlarını kabul etmeyen N.B. için savcı ceza istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık N.B.’ya ‘Konutta gece vakti yağma’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.