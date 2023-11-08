Polis ekipleri, kaçak yollarla ülkeye giren 14 şahsı yakaladı
Kayseri'de polis ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen ve yasal olarak barınma hakkı bulunmayan 14 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.
- 08.11.2023 17:34
- Güncelleme: 08.11.2023 17:34
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan ve yasal olarak barınma/ikamet etme hakkı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ekipler, kaçakların sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başladı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN