Gece gündüz karla mücadele

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği kırsal kesimde, kar yağışı nedeniyle kapalı yol kalmaması için özverili bir şekilde görev yapıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, gece gündüz demeden devam eden karla mücadele çalışmaları, yoğun kar yağışına rağmen kesintisiz devam ediyor.

Ekipler, kar yağışı sonrası kapanan yollarda, yol açma çalışmalarına devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bünyan ilçesinde 12 mahalle yolu, Develi’de 25, Felahiye’de 9, Hacılar’da 3, İncesu’da 55, Kocasinan’da 12, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 45, Sarıoğlan’da 3, Sarız’da 15, Talas’ta 4, Tomarza’da 32, Yahyalı’da 17 ve Yeşilhisar ilçesinde 10 olmak üzere 1560 kilometrelik yol ağında toplam 245 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Tipi ve kar yağışı nedeniyle tekrar kapanan yollarda çalışmalar devam ederken, Develi’de 5, Pınarbaşı’da 28, Sarız’da 29 ve Yeşilhisar’da 2 mahalle yolunda yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ayrıca kırsal ekipleri, akşam saatlerinde rahatsızlanan bir vatandaşı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulansın bölgeye ulaşmasını sağladı.

Öte yandan, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın şehir merkezinde sürdürdüğü yoğun çalışmalar da devam ediyor. Ekipler, ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden yapıyor.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ise kaldırımlarda yürütülen temizlik ve bakım işlemlerini sürdürüyor.

Bu titiz ve özverili çalışmalar, Kayseri halkının kış şartlarında ulaşımını güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürebilmesini sağlıyor.