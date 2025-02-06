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Melikgazi, Güvenli Ulaşım İçin Gece Gündüz Görev Başında

Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi için yol açma ve tuzlama çalışmalarını planlı ve etkin bir şekilde yürüten Melikgazi Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması için gece gündüz sahada karla mücadele çalışması yapıyor.

Melikgazi, Güvenli Ulaşım İçin Gece Gündüz Görev Başında

Kayseri'de 2 gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla karla mücadele kapsamında 7/24 sahada çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu,  “Beklediğimiz kar çok şükür sonunda yağdı. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın güvenli, seri ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla gece gündüz demeden sahadayız. 125 araç, 300 personel ile ilçemizde kesintisiz hizmet sağlamak için yoğun bir şekilde gayretle çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz ile Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesinde yolları kaldırımları temizliyoruz. Ekiplerimiz gece boyu da buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle çarşı bölgesi, kamu kurumları, sağlık merkezleri olmak üzere acil olan yerleri hemen temizliyoruz. Lütfen kış lastiğimiz olmadan trafiğe çıkmayalım. Dikkatli olalım ve emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım. Melikgazi Belediyesi olarak sahalardayız. 05302539191 nolu WhatsApp hattımıza taleplerinizi iletebilirsiniz." dedi.

Başkan Palancıoğlu Kar Mesaisine Saat 05.30'da Başladı

Başkan Palancıoğlu, gece boyunca ve günün ilk ışıklarıyla birlikte yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: 

“Çarşı Bölgesi, Hunat, Köşk, Alparslan ve Kılıçarslan Mahallesi olmak üzere birçok bölgede sabah saat 05.30'da kar temizleme çalışmalarımıza başladık. Esnaf ve vatandaşlarımız yola çıkmadan her yeri temizlemeye çalışıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizde kar yağışı yoğun. Ekiplerimiz sürekli orada da çalışıyor. Vatandaşlarımızın konforu için çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.”

 

 

 

 

Haber Merkezi

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