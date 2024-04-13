Gece kartallarının denetimleri devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Gece kartalları' tarafından yapılan denetimlerde 796 şahıs ve 59 araç sorgulandı.

Gece kartallarının denetimleri devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ’Gece kartalları’ tarafından yapılan denetimlerde 796 şahıs ve 59 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre il merkezi polis merkez amirlikleri sorumluluk bölgesinde gece kartalları tarafından yapılan uygulamalarda; 796 şahıs ve 59 araç sorgulandı. Uygulama çerçevesinde ayrıca 49 park ve bahçe denetlenirken aranması bulunan 1 kişi yakalandı.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için denetimlerin ara vermeden devam edeceği bildirildi.

Gece kartallarının denetimleri devam ediyor
İHA
Kayseri Gündem

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