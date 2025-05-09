Gecekonduda korkutan yangın: Bir aile evsiz kaldı
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda sabah saatlerinde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Kullanılamayacak hale gelen evde bir aile yuvasız kaldı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Kenar sokak üzerinde bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evdekiler çevredekilerin yardımı ile çıkarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken maddi zarar meydana geldi.