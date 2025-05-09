Ankara'ya Yakın Gezilecek Yerler

Türkiye'nin kalbi Ankara, sadece bir başkent olmanın ötesinde, çevresindeki doğal ve tarihî zenginliklerle de dikkat çeken bir şehir. Modern şehir yaşamının yanı sıra, kısa bir sürüş ile ulaşabileceğiniz eşsiz doğa harikaları, termalleri, antik kentleri ve tarihî yerleşimleri ile öne çıkıyor. Başkente geldikten sonra Ankara araba kiralama yaparak bu muhteşem yerleri kolayca ziyaret edebilirsiniz. Böylece rotanızı dilediğiniz gibi oluşturabilir ve zaman kaybetmeden konforlu bir şekilde gezebilirsiniz.

Beypazarı

Ankara'nın 100 kilometre batısında yer alan Beypazarı, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini barındıran tarihî evleri ile ünlü. 19. yüzyıldan kalma cumbalı, ahşap evlerin sıralandığı dar sokakları, geleneksel el sanatları çarşıları ve yöresel lezzetleriyle nostaljik bir atmosfer sunuyor. Gümüş işçiliği, havuç lokumu ve 80 katlı baklavasıyla meşhur olan ilçe, son yıllarda kültür turizmi açısından Türkiye'nin gözde yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gölbaşı

Ankara'ya yaklaşık 20-25 kilometre uzaklıkta yer alan Gölbaşı, Mogan ve Eymir gölleri ile şehrin kaosundan kaçmak isteyenlerin tercihi oluyor. Bu iki göl, yürüyüş ve bisiklet parkurları, piknik alanları ve su sporları imkânlarıyla Ankaralıların ve çevre illerde yaşayanların hafta sonu kaçamakları için vazgeçilmez bir rota. Özellikle bahar ve yaz aylarında birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göller, doğa fotoğrafçılığı için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Kızılcahamam

Ankara'ya 80 kilometre mesafede bulunan Kızılcahamam, şifalı kaplıcaları ve muhteşem doğasıyla öne çıkıyor. İlçe, termal tesisleriyle sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri. Romatizmal hastalıklar başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen kaplıcaları yıl boyu çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Aynı zamanda bölgede yer alan Soğuksu Milli Parkı, çam ormanları arasında yapacağınız doğa yürüyüşleri ile huzurlu bir tatil fırsatı sunuyor.

Nallıhan Kuş Cenneti

Sarıyer Barajı’nın oluşturduğu sulak alanda kurulan bir doğa harikası. Ankara’ya yaklaşık 135 kilometre mesafede yer alan Nallıhan Kuş Cenneti’ne ortalama 1.5-2 saate gidebilirsiniz. 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bu ekolojik cennet, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında göçmen kuşların uğrak noktası olarak muhteşem görüntülere ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıların ilgisini çeken alan, ahşap gözlem kuleleri ve yürüyüş parkurları ile konforlu bir gezi vadediyor.

Ayaş

Şifalı suları ve bereketli tarım arazileri ile bilinen Ayaş, Ankara'ya yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alıyor. Osmanlı Dönemi’nden izler taşıyan ilçe, hamamı, tarihî konakları ve camileriyle dikkat çekiyor. Doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve temiz havasıyla özellikle hafta sonu ziyaretçilerin tercih oluyor. İlçenin domatesi ve biberi oldukça meşhur. Ayaş’a gittiğinizde dönerken yerel pazarda satılan organik ürünlerden alabilirsiniz.

Haymana

Ankara'nın 70 kilometre güneyinde yer alan Haymana, Roma Dönemi’nden bu yana bilinen şifalı kaplıcaları ile meşhur. Zengin mineralli termal suları, romatizmal hastalıklar, cilt problemleri ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle biliniyor. Modern termal tesislerin yanı sıra tarihî hamamların da bulunduğu ilçe, sağlık turizmi açısından Ankara çevresinin en önemli turistik yerlerinden biri. Sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası diyebiliriz.

Polatlı - Gordion Antik Kenti

Ankara’nın tarihî mirasları arasında öne çıkan yerlerden biri olan Gordion Antik Kenti, Ankara'ya 95 kilometre mesafede yer alıyor. Frig Krallığı'nın başkenti olarak tarihe geçmiş önemli bir arkeolojik alan olan bölge, hem Ankara’dan hem de çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Efsanevi Kral Midas'ın yaşadığı ve "Gordion Düğümü" hikayesiyle bilinen bu antik kent, MÖ 8. yüzyıla uzanan geçmişi ile gelenleri büyülüyor. Büyük Tümülüs (Midas Höyüğü) ve müzesiyle Anadolu'nun kadim medeniyetlerini tanıtıyor.

Göynük (Bolu)

Ankara’ya yaklaşık 230 kilometre mesafede bulunan Göynük, hem doğal güzellikleri hem de tarihî dokusu ile dikkat çekiyor. Osmanlı Dönemi’nden kalma tarihî yapıları, yeşil ve mavinin bir arada yer aldığı doğası ile ziyaretçilerini büyülüyor. Akşemseddin Türbesi, tarihî Zafer Kulesi ve restore edilmiş Osmanlı konakları ile öne çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu şirin köy, sakin atmosferi ile şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere huzur dolu bir tatil sunuyor.

Yedigöller (Bolu)

Bolu’da yer alan ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Yedigöller Milli Parkı, Ankara'ya yaklaşık 225 kilometre mesafede yer alıyor. Park, ismini içinde bulunan irili ufaklı yedi gölden alıyor. Heyelanlar sonucu oluşan bu göllerin isimleri ise şu şekilde: Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl. Muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan bu göller, özellikle sonbaharda rengarenk yaprakların arasında kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bölgede yer alan kayın, meşe, gürgen, akçaağaç ve köknar ağaçlarının oluşturduğu orman, kalabalıktan ve gürültüden uzak doğa ile iç içe bir tatil fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra park içinde yer alan yürüyüş parkurları, kamp alanları ve alabalık tesisleri ile dört mevsim ziyaretçilerini bekliyor. Yedigöller’e gittiğinizde burada yer alan bungalov otellerde kalabilirsiniz.

Ankara’dan araba ile ortalama 2.5-3 saatte, Yedigöller Milli Parkı’na kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Parka giderken, yağışın yoğun olduğu sonbahar ve kış aylarında araç seçimini doğru yapmalısınız. Dik yokuşlu ve virajlı yollarda kaymayan arabalar tercih etmelisiniz. Ankara’dan araç kiralayarak Yedigöller’e gidecekseniz Enuygun.com’dan bütçenize ve yol koşullarına uygun aracı kolayca bulabilirsiniz. Siz de güvenli ve konforlu bir yolculuk için linke tıklayabilirsiniz: Araç kirala.

Kayseri - Erciyes Dağı

Ankara'dan yaklaşık 3 saat mesafede bulunan Erciyes Dağı, Türkiye'nin en popüler kış turizm merkezlerinden biri. 3917 metre yüksekliğindeki kayak merkezi, aralık-mart ayları arasında kayak tutkunlarının gözdesi olarak çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Modern tesisleri, pistleri ve konaklama imkânlarıyla her seviyeden kayakçıya hitap eden Erciyes, yaz aylarında da trekking ve dağcılık faaliyetleri için ideal bir ortam sunuyor.

Kapadokya (Nevşehir)

Türkiye’nin turizm gözdesi Kapadokya, Ankara’ya 300 kilometre mesafede yer alıyor. Araba ile ortalama 3 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamalarla oluşan peri bacaları ve eşsiz jeolojik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Göreme Açık Hava Müzesi, Ürgüp, Avanos, Uçhisar ve yeraltı şehirleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu masalsı bölge, sıcak hava balonu turları, vadi yürüyüşleri ve kaya oyma otelleriyle unutulmaz deneyimler sunuyor. Kapadokya'nın gün doğumu ve gün batımında oluşan etkileyici manzarasında eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz.

Safranbolu (Karabük)

Safranbolu, Osmanlı sivil mimarisinin en iyi korunduğu yerleşim yerlerinden biri. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihî kent, 18-19. yüzyıldan kalma konakları, çarşıları, hamamları ve camileriyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Geleneksel Türk şehir planlamasının mükemmel bir örneği olan Safranbolu'da, dar kaldırımlı sokaklarda yürürken lokum ve safran alışverişi yapabilir, yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.

Tuz Gölü (Şereflikoçhisar)

Ankara'nın 150 kilometre güneyinde yer alan Tuz Gölü, Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve en büyük tuz kaynağı olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında suyun çekilmesiyle beyaz bir tuz örtüsüne bürünen göl, etkileyici manzarasıyla büyülüyor. Gün batımında pembe tonlara bürünen görüntüsüyle unutulmaz anlar yaşatıyor. Ayrıca flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Ihlara Vadisi (Aksaray)

Ankara'ya yaklaşık 260 kilometre mesafede bulunan Ihlara Vadisi, Melendiz Çayı'nın binlerce yıl içinde oluşturduğu, derinliği yer yer 150 metreyi bulan muhteşem bir kanyon. 18 kilometre uzunluğundaki vadide, erken Hıristiyanlık Dönemi’nden kalma kaya oyma kiliseler ve fresklerle süslü mağaralar bulunuyor. Yeşil doğası, deresi ve kuş sesleriyle huzur veren vadi, doğa yürüyüşleri için ideal bir rota. Özellikle bahar aylarında, zengin bitki örtüsüyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.