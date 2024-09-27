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Geceyarısı yarış yapan motosikletlilere ceza yağdı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Alsancak Mahallesi'nde motor yarışı yapan kişiler tespit edilerek toplam 65 bin 539 TL cezai işlem uygulandı ve kişilerin motosikletleri trafikten men edildi.

Geceyarısı yarış yapan motosikletlilere ceza yağdı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Alsancak Mahallesi motor yarışı başlıklı paylaşıma yönelik olarak yapılan kamera ve saha inceleme çalışmaları neticesinde; Motor yarışı yapan kişiler tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu'na Muhalefet suçundan toplam 65 bin 539 TL cezai işlem uygulanarak kişilerin motosikletleri trafikten men edildi ve oto parka çekildi.

Haber Merkezi

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