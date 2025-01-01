Geçtiğimiz ay 35 kaçakçılık olayı ile ilgili 47 kişiye adli işlem yapıldı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 aylık çalışmalar neticesinde 11 milyon 592 bin 520 dal makaron, 52 adet tarihi eser, 2 bin 485 kg kaçak tütün ele geçirildi. Öte yandan Aranan şahıslar kapsamında 68 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan 1 aylık çalışmalar neticesinde; 11 milyon 592 bin 520 dal makaron, 52 adet tarihi eser, 2 bin 485 kg kaçak tütün, 3 bin 597 paket kaçak sigara, 68 litre sahte alkol, 294 şişe sahte alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet av tüfeği kartuşu, 26 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Öte yandan ele geçirilen suç unsurları ve toplam 35 olay kapsamında 47 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı ve adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Aranan şahıslar kapsamında 68 kişi yakalandı.