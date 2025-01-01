Yılbaşı gecesi bank yakan gençler hakkında adli işlem yapıldı
Yılbaşı gecesi Gökkent Mahallesi'ndeki bir parkta şahısların ateş yaktığına dair gelen ihbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler hızla olay yerine intikal etti.
Yapılan incelemeler sonucunda, yaşı küçük çocuklar D.R. (17), A.B. (17) ve Y.K. (18)'nın belediyeye ait bir bankı yaktığı tespit edildi.
Yakalanan çocuklar hakkında "Kamu Malına Zarar Vermek" suçundan adli işlemler başlatıldı.
Yaşanan bu olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.