Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda sorunlar ve çözüm yolları belirlendi

Cıngı, “Bütün teferruatıyla çalıştay raporunda belirtilen çözüm önerilerini kısaca şu şekilde aktarabiliriz; Mesleki eğitim ve istihdam ilişkisinin geliştirilmesi başlığı altındaki birinci oturumda mesleki eğitimde eğitim programlarının yetersizliği, sanayi işbirliği ve staj imkanlarının azlığı, kariyer danışmanlığının yetersizliği, istihdam fırsatlarının sınırlılığı, istihdama erişebilirlik meseleleri ve kalite güvence eksiklikleri gibi problemler ön plana çıkmıştır. Bu meselelerin çözümü için mesleki eğitim programlarının endüstriyel ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmelere göre sürekli güncellenmesi, sanayi ve reel sektör ile iş birlikleri kurulması, staj imkanlarının eğitim sistemine entegrasyonu ve teknolojiye uyum sağlama yeteneklerinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mesleki eğitim fırsatlarına erişimi artırmak için ekonomik, coğrafi ve sosyal engelleri aşacak politikalar geliştirilmelidir. Ayrıca programların etkinliği ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygunluğu da düzenli olarak değerlendirilmelidir” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM’de yaptığı mesleki eğitim ile ilgili basın toplantısında; Kayseri’de düzenlenen ‘Mesleki Eğitim Çalıştayı’nda sorunların belirlendiğini ve çözüme yönelik çalışmaların gerçekleşeceğini ifade etti.

’28 ŞUBAT DÖNEMİNDEN SONRA İKİNCİ PLANA ATILMIŞ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNEMİNİN ÜLKEMİZ GÜNDEMİNE GELMESİ MECBURİDİR’

Milletvekili Cıngı, “Şu anda ülkemiz sanayisinin en büyük problemlerinin başında üretimde çalışacak teknik personel bulmak geliyor. Sanayicimiz, yatırım, finans, maliye, ARGE gibi zor süreçlerle birlikte özellikle pandemi sonrası dönemde gittikçe yoğunlaşan istihdam sıkıntılarıyla da yüz yüze geliyor ve bu problem her geçen gün artarak devam ediyor. Buna mukabil ülkemizde son yıllarda gelişen savunma ve havacılık sanayi makine, yazılım gibi yüksek teknoloji gerektiren sektörlerin gelişimi iyi yetişmiş ve donanımlı teknik personel ihtiyacını hayati bir noktaya getirmiş durumda. Ayrıca sanayimizin global pazarlara yüksek kaliteli ürünlerle açılması süreci de artık endüstrideki yüksek nitelikli insan kaynağının önemini her geçen gün daha fazla hatırlatıyor. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerle ülkemizde özellikle 28 Şubat döneminden sonra ikinci plana atılmış mesleki ve teknik eğitimin önemini ülkemizin gündemine bir kez daha gelmesi mecburi yıkılıyor. Biz de bu konuya dikkat çekmek ve mesleki eğitim konusunda toplumsal şuuru tekrar tetiklemek için son 1 yıldır Kayseri'de bir aydınlanma projesi yürütmekteyiz. Bu sürecin bir parçası olarak yaptığımız çalıştayda mesleki ve teknik eğitimin önemli meselelerini masaya yatırdık ve bu meselelere yönelik çözüm önerilerini de araştırarak Kayseri'de ve ülkemiz genelinde mesleki eğitimin daha etkin ve verimli hale getirilmesi öğrencilerimizin mesleki eğitimi tercih etmesi, mezunların istihdamının arttırılması ve iş gücü piyasasında daha başarılı olmalarının yollarını bulmaya çalıştık. Çalıştay kapsamında 5 farklı çalışma grubunda sanayi odası, ticaret odası, organize sanayi bölgesi başkanlığı ve odalarımızın temsilcileri, üniversite hocaları, STK'lar, KOSGEB, Teknopark, Kalkınma Ajansı yetkilileri, işverenler, insan kaynakları uzmanları, mesleki eğitim okullarının müdürleri, öğretmenleri, öğrencileri, velileri, mezunları medya mensupları gibi konuyla alakalı 110 paydaşın katılımıyla 5 farklı ana başlık altında temel konularda önemli müzakereler yapıldı” diye konuştu.

‘ORTAÖĞRETİMİN İLK BASAMAKLARINDAN İTİBAREN ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİNE UYGUN OLARAK MESLEKİ YÖNELİM VE BECERİLERİNİN FARKINDALIĞINI ARTIRACAK EĞİTİM PLANLAMALARI YAPILMALIDIR’

Milletvekili Cıngı, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek amacıyla eğitim planlamaları yapılaması gerektiğini belirterek, “Birinci konumuz mesleki eğitim ve istihdam ilişkisinin geliştirilmesi. İkinci başlığımız sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilmek için alınması gereken tedbirler, üçüncü başlığımız mesleki eğitimin toplumda ve öğrenciler arasında tercih edilebilirliğinin arttırılması, dördüncü başlığımız mesleki ve teknik eğitim, sektör ilişkileri ve finansmanı, beşinci başlığımız da mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim altyapısı donanım ve öğretmen niteliklerinin arttırılması idi. 2 gün süren mesleki eğitim çalıştayımızda problem tespit edilerek çözüm önerileri oluşturuldu. Bütün teferruatıyla çalıştay raporunda belirtilen çözüm önerilerini kısaca şu şekilde aktarabiliriz; Mesleki eğitim ve istihdam ilişkisinin geliştirilmesi başlığı altındaki birinci oturumda mesleki eğitimde eğitim programlarının yetersizliği, sanayi işbirliği ve staj imkanlarının azlığı, kariyer danışmanlığının yetersizliği, istihdam fırsatlarının sınırlılığı, istihdama erişebilirlik meseleleri ve kalite güvence eksiklikleri gibi problemler ön plana çıkmıştır. Bu meselelerin çözümü için mesleki eğitim programlarının endüstriyel ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmelere göre sürekli güncellenmesi, sanayi ve reel sektör ile iş birlikleri kurulması, staj imkanlarının eğitim sistemine entegrasyonu ve teknolojiye uyum sağlama yeteneklerinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mesleki eğitim fırsatlarına erişimi artırmak için ekonomik, coğrafi ve sosyal engelleri aşacak politikalar geliştirilmelidir. Ayrıca programların etkinliği ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygunluğu da düzenli olarak değerlendirilmelidir. Eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi açısından ortaöğretimde mesleki eğitimin tercih edilme oranının genel eğitime göre düşük olması sektörün ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda nitelikli iş gücünün mevcut eğitim sisteminde yetiştirilememesi mesleki ve teknik eğitimin toplum Algısının ve tercih edilme oranının düşük olması gibi meseleler tespit edilmiştir. Bu meselelerin çözümü için ortaöğretimin ilk basamaklarından itibaren öğrencilerin yeteneklerine uygun olarak mesleki yönelim ve becerilerinin farkındalığını arttıracak eğitim planlamaları yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

‘DAR GELİRLİ AİLELERİN ÇOCUKLARI İÇİN YATILI PANSİYON HİZMETİ SUNULMALIDIR’

Milletvekili Cıngı, özendirici içerikler üretilmesini ve dar gelirli aileler için pansiyon hizmeti sunulması gerektiğinden de bahsederek şunları söyledi: “Tercih döneminden önce aileler ve öğrenciler bilinçlendirilmeli öğrenciler meslek okullarına yönlendirilmelidir. Dar gelirli ailelerin çocukları için yatılı pansiyon hizmetleri sunulmalı ve mesleki eğitimi tercih eden öğrencilere nakdi ve ayni teşvikler verilmelidir. Mesleki eğitim alanları ve dalları iş gücü piyasası ihtiyaçlarına göre güncellenmelidir. Mesleki eğitimin toplumsal itibar kazanması için medya ve sosyal medya aracılığıyla özendirici uygulamalar teşvik edilmelidir. Kayseri özelinde meslek okullarından mezun olanların istihdam piyasasındaki durumu genel olarak olumlu olsa da mesleki eğitim alan öğrencilerin eğitimleri sonrasında farklı alanlara yönelmesi, staj eğitimlerinde sıklıkla mesleki tecrübe kazandıracak faaliyetlerin dışında değerlendirilmesi gibi meseleler tespit edilmiştir. Bunların çözümü için mesleki eğitim almış mezunların birtakım SGK pirim desteği ve gelir vergisi indirimi gibi mali teşvik paketleriyle mezuniyet sonrasında eğitim aldıkları alanlara yönlendirilmesi ve mevcutta uygulanmakta olan değişiklik sisteminin etkin yürütülmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Eğitim ve istihdam arasındaki bağı kuvvetlendirmek için KOSGEB, kalkınma ajansları ve ilgili kuruluşlar tarafından meslek okulu mezunlarına özel mali ve ekonomik destek paketleri oluşturularak kendi mesleklerini yapmaları teşvik edilmelidir. Sanayicinin nitelikli çalışana erişim problemleri ve beklentileri kapsamında sanayi kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum teşkilatı ile meslek okulları arasında ciddi bir iletişim kopukluğu tespit edilmiştir. Bunun çözümü için reel sektör aktörleri ve STK'ların faaliyet alanlarında ihtiyaç duydukları iş gücünü yetiştiren meslek okulları ile doğrudan ilişki kurarak fabrika gezileri, seminerler, öğrenci bursları, atölyelere sarf malzemeler ve makine teçhizat katkısı gibi destekleri sağlanarak iş birliği modellerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir. İlave olarak üretimde aktif iş gücü bulunan ama resmi olarak tanımlanmamış mesleklerin bulunması mesleki eğitim ve istihdam problemleri arasında önemli bir gerçekliktir. Dolayısıyla bu iş dallarının taranarak devlet kayıtlarında tanımlanması ve eğitim programı kapsamına alınarak gerekli yeni alanların açılmasının mesleki yeterlilik kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması gerektiği de bu ana başlık altında ifade edilmiş bulunmaktadır.”