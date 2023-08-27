Geleneksel İlim Hikmet Vakfı pikniği gerçekleşti

İlim Hikmet Vakfı Mensupları Piknikte Buluştu

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  • 27.08.2023 17:28
  • Güncelleme: 27.08.2023 17:34
Geleneksel İlim Hikmet Vakfı pikniği gerçekleşti
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İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen geleneksel vakıf pikniği gerçekleştirildi.

Programa Muhammed Sungur'un Kur an'ı Kerim tilavetiyle başlanıldı.Daha sonra açılış konuşması yapan İlim Hikmet Vakfı Başkanı Fatih Kaya özellikle bugünlerde birlik beraberliğe daha fazla ihtiyacımız var dedi. Daha sonra eğitimci yazar İhsan Özkan ahlak üzerine bir konuşma yaptı.Son olarak yine eğitimci yazar Ensar Şahin konuşması yaptıktan sonra diğer programlara geçildi. Düzenlenen piknikte, gençler ve çocuklar arasında bilgi ve eğlenceli yarışmalar yapıldı.

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