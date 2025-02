Geleneksel İmam Hatip Spor Oyunları başladı

Mustafa Germirli Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kendi kilolarında aldıkları 4 altın madalya ile ilk güne damga vurdular.

Hikmet Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Judo Federasyonu İl Temsilcisi olan Yusuf DUMAN,” Bismillah diyerek başladığımız bu organizasyonda imam hatipli tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Onlardan, sporda da çok başarılı olduklarını göstermelerini istiyorum. İmam hatipli genç, sadece din hizmetleriyle değil, hayatın her alanında var olmalı ve her zaman hep başarı ile anılmalıdır. Bu organizasyonun tatlı bir rekabet içerisinde, imam hatipliler arasında kardeşliğin ve dostluğun paylaşıldığı musabakalar olarak akılda kalmasını istiyoruz. Bu kardeşlik ruhunun her sene olduğu gibi bu sene de musabakalara yansıyacağını tahmin ediyoruz.

Judo ile bu organizasyona başladık çünkü bu spor branşının gençlerimize katacağı çok önemli erdemler olduğunu düşünüyoruz. Bu sporun ilimizde geliştirilmesine yönelikte önemli planlamalar yapıyoruz.” dedi.

Kayseri Valiliği ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından desteklenen ve Hikmet Spor Kulübü tarafından yürütülen İmam Hatipler arası spor oyunları, bu yıl 21 spor branşında ve 2500 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek.

Özellikle nisan ayında yoğunlaşacak turnuvalarda, Futsal, Basketbol, Hentbol, Badminton, Masa Tenisi, Dart, Bocce, Bilek Güreşi, Taekwondo, Karate, Kickboks, Boks, Güreş, Satranç, Atletizm, Okçuluk, Muaythai, Kort Tenis, Yüzme ve kano branşlarında musabaka ve yarışmalar gerçekleştirilecek.