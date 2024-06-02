Milletvekili Aşkın Genç: 'Pınarbaşı, 60 gün kaybetti'

umhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı’ndaki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke geneli bütün belediye başkanlarının görevlerine başlayıp çalışmalarını sürdürürken Pınarbaşı’nda yaşanan durumun üzücü olduğunu ve Pınarbaşı’nın 60 gün geriden geleceğini ifade eden Milletvekili Aşkın Genç, “31 Mart günü yaşananlar bütün ülkenin gözü önündedir. Mahallelerimizi de bir bir gezdik, herhangi bir sıkıntı yok. Pınarbaşı, dışarıdan kasvetli gözükse de buranın halkı Avşar-Çerkez, Kürt-Muhacir fark etmeksizin birlik beraberlik içerisinde yaşıyorlar. Seçimler, biter komşuluklar yine devam eder. Fakat yine de şunu belirtmek zorundayız, ülkemizdeki bütün belediye başkanlarımız görevine başladı ama ne yazık ki Pınarbaşı 60 gün kaybetti. Pınarbaşımız 60 gün geriden gelecek, bu noktada çok üzülüyoruz ancak bu süreçte yaptıklarımız da görüldü. Pınarbaşı’nın ne kadar tanıtıldığını görmüş olduk, mazbatamızı almadan daha bunları yapabiliyorsak çok daha iyi şeyler yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.