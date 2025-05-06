Geleneksel Yaz Mevsiminin Müjdecisi : Hıdırellez Bayramı kutlandı

Gültepe Parkı’nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı, halk oyunları, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı ve yoğurt yeme yarışları ile çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun: “Çok anlamlı ve güzel bayramlarımız var. Bunlardan bir tanesi de Hıdırellez bayramı. Bugün Hızır ile İlyas peygamberin 5 Mayıs'tan 6 Mayıs'a geçen gecede buluştukları gündür. Hızır İlyas sözcükleri birleşerek sonrasında 'Hıdırellez' olarak söylenmeye başlanmıştır. Halk arasında kullanılan takvime göre eskiden yıl ikiye ayrılmaktadır. Eski takvime göre 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar olan süre 'Hızır' günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 6 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimlerini oluşturmaktadır. Bu yüzden bugün de hava çok güzel, yaz ayının aslında bahardan geçişin günü. Geleneksel bu bayramımız kutlanarak devam etmektedir” ifadelerini kullandı.