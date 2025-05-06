Ölüme sebebiyet veren alkollü sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası

Kaza 23 Eylül 2015'de Kocasinan İlçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. E.B. idaresindeki otomobil, Y.T.’nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada, E.B.’nin kullandığı araçta bulunan T.D.(36) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle açılan dava Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yeniden görülen davanın bir önceki duruşmasına katılan tutuksuz sanık Y.T., suçlamayı reddetmişti. Bugün görülen duruşmaya ise müştekilerden T.D.’nin oğlu M.D. ve taraf avukatları katıldı. Sanık Y.T. duruşmaya katılmadı.

Müşteki M.D., “Şikayetçiyim. Ekmek parası kazanmaya giden annemi sabah alkollü olarak araç kullanan şahıs nedeniyle kaybettim. Annemi ben 12 yaşındayken kaybettim, psikolojim bozuldu. Bu nedenle alkole, uyuşturucuya bulaştım. En ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Y.T.’ye ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.