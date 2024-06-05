Kayseri’de yaz aylarının gelmesiyle beraber düğün alışverişi telaşı başlarken; gelinlikte en çok taşlı ve kabarık modeller tercih ediliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle düğünlerde artış yaşanıyor. Gelin ve damatlar hazırlıkları tamamlamak için kolları sıvarken, bu durum düğün sektörüne oldukça hareket getirdi. Düğünün olmazsa olmazı gelinlik ve damatlıkta vatandaşların düğün için ilk önce tercih ettiği ürün oluyor. Kayseri’de en çok Dubai taşlı kabarık gelinliklerin tercih edildiğini dile getiren Cansel Bilgiç, "Saten ve inci tasarımlar oldukça revaçta. Bunun yanında Kayseri’de Dubai taşlı dediğimiz kabarık gelinliklerimizde oldukça popüler. Balık ve Helen kesim modellerimiz de her yıl olduğu gibi bu yıl da popülerliğini korumakta. Dubai taşlı gelinliklerimiz ve 3 boyutlu gelinliklerimiz oldukça popülerler. Gelinlik ve bindallı bir arada olan paketimiz 18 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüm gelinlerimize hizmet vermekteyiz. Gelinlerimizin isteği doğrultusunda onların beden ölçülerine uygun modeller konusunda gelinlerimize yardımcı oluyoruz. Bindallılarda 2024 yılında Hint ve balık modellerimiz oldukça popüler. Yine 2024 yılı modasında geleneksel kaftanlarımızda popülerliğini devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

"Damatlıkta beyaz modası"

Damatların klasik damatlıkların yanında beyaz damatlıklara da ilgi gösterdiğini aktaran Bilgiç, "Damatlıklarımız genel ve klasik çizgilerini korumaya devam ediyor. Fiyatlarımız 6 bin TL’den başlıyor. Bu yıl Kayseri’de beyaz damatlıklar oldukça popüler. Damatlarımızda beyaz tasarımlı damatlıkları sıklıkla tercih ediyor" dedi.