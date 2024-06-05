İlim Yayma Cemiyeti 16. Yaz Okulları Programı Başlıyor

Geçtiğimiz yıl 500 civarında öğrencinin katıldığı bu programa bu yıl da yoğun bir katılım bekleniyor. 1 Temmuz tarihinde başlayacak olan program, Yıldırım Beyazıt bölgesindeki 50. Yıl Dedeman AİHL ve Beyazşehir bölgesindeki Hasbekli Hafız Mümin Akan AİHL gerçekleştirilecek.

Zengin İçerik ve Etkinlikler

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılacağı program, hem dini hem de kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu zengin bir içerik sunuyor. Programda yer alan etkinlikler şöyle:

• Kur'an-ı Kerim: Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlama becerilerini geliştirecekler.

• Adab: İslam ahlakı ve adabı üzerine eğitimler verilecek.

• İlmihal: Temel dini bilgilerin öğretileceği ilmihal dersleri.

• Siyer: Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hayatı ve İslam tarihinden kesitler.

• İslam Kültür ve Medeniyeti: İslam'ın kültürel ve medeniyet birikimi hakkında bilgiler.

• Düşünce Yorum: Eleştirel düşünme ve yorumlama becerilerini geliştirme.

• Yüzme: Yüzme etkinlikleri

• Okçuluk: Modern ve geleneksel okçuluk etkinlikleri

• Basketbol: Basketbol etkinlikleri ve turnuvalar.

• Savunma Sporları: Temel savunma sporları etkinlikleri.

• Zeka Oyunları: Strateji ve zeka oyunları.

• Beceri Atölyeleri: Kil, mutfak, origami, takı tasarım gibi el becerileri atölyeleri.

• Geleneksel Oyunlar: Geleneksel Türk oyunları.

• Piknik: Doğa gezileri ve piknik etkinlikleri.

• Bilinç Seminerleri: Farkındalık yaratacak seminerler.

• Drama: Tiyatro ve drama çalışmaları.

• Musiki: Müzik eğitimleri, koro çalışmaları ve dinletiler.

• Ve daha birçok etkinlik.

İlim Yayma Cemiyeti'nin Yaz Okulları programı, çocukların hem eğlenerek öğrenmesini hem de sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini hedefliyor. Program boyunca öğrenciler, yeni arkadaşlıklar edinme ve çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

İletişim ve Başvuru

Programa katılmak isteyenler, İlim Yayma Cemiyeti'nin resmi internet sitesi www.iyckayseri.org veya 0352 231 38 66 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilirler.

Bu yaz, İlim Yayma Cemiyeti'nin Yaz Okulları ile dolu dolu ve eğitici bir tatil geçirmek isteyen tüm öğrenciler, bu fırsatı kaçırmamalı!