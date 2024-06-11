Gemerek'te insan kafatası bulundu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir arazide çoban tarafından insan kafatası bulundu.

Gemerek'te insan kafatası bulundu
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir arazide çoban tarafından insan kafatası bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay Gemerek ilçesi Dendil köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre bir çoban arazide dolaştığı sırada insan kafatası buldu. Durum jandarma ekiplerine haber verildi. O yeri incelemesinin ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kimliği belirsiz bir erkeğe ait olduğu düşünülen kafatasının ilçede 15 gün önce trafik kazası geçirip kaybolan E.K’ye ait olabileceği üzerine duruluyor.

İHA
Kayseri Gündem

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