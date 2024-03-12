Genç dostu başkan, Kampüs Buluşmaları'nda öğrencilerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ÜniAK Kampüs Buluşmaları kapsamında Erciyes Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. Başkan Büyükkılıç, “Yıllardır sizlerin sesi olmaya, sizlerin anlayışını hayata geçirmeye, gençlerimize layık olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ÜniAK Kampüs Buluşmaları kapsamında üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin taleplerini ve sorularını da samimi bir şekilde dinleyip, cevapladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda üniversiteli gençlere hitap eden Başkan Büyükkılıç, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünü hatırlatarak, “Akif, Millete, ‘Mevla’m bir daha böyle bir şiir yazdırmasın’ demiş. Bugün KAYMEK’in İstiklal Marşı’mızla ilgili okuma yarışması var. Orada gençlerimize ödüller verilecek. Binlerce yavrumuz bu anlayışta yetiştirilmeye çalışılıyor” dedi.

“İstiklal Marşı’mıza sahip çıkacağız, bu topraklara hepimiz çıkacağız”

İstiklal Marşının 3’üncü kıtasını okuyan Büyükkılıç, “Milli Marşımız, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.’ diyor. O açıdan hepimiz birer Türk genci olarak bu anlayış içerisinde İstiklal Marşı’mıza sahip çıkacağız. Arif Nihat Asya’nın dediği gibi ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ o işte uğrunda öleceğimiz vatan ve uğrunda ölünmüş olup bugün bize vatan olarak bırakılmış olan bu topraklara hepimiz sahip çıkacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, “Yıllardır sizlerin sesi olmaya, sizlerin anlayışını hayata geçirmeye, Kayseri’mizi manevi bir iklim içerisinde bir huzur şehri olarak paylaşmaya, gençlerimize layık olmaya gayret ediyoruz” diyerek gençlere dijital bağımlılık ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

“Kayseri, doğal güzelliğiyle, açık hava müzesi”

Kapuzbaşı Şelaleleri’nden Soğanlı Vadisi’ne kadar kentin adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Kayseri, doğal güzelliğiyle, açık hava müzesi anlayışıyla, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış yaklaşımıyla, herkesin sahip çıkacağı, büyükşehirlerin konforunu yaşatıp, büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan bir büyükşehirdir” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde İl Halk Kütüphanesi, Mimar Sinan Kent Müzesi ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin bitmek üzere olduğunu hatırlatarak, eğitim, turizm ve gastronomi alanında çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

“Sporun başkenti olma konumuna gelmemiz lazım”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Özellikle gençler bizim için çok önemli. Şehrimizi her yönüyle geleceğe hazırlama yarışı içerisindeyiz. Ama bu yarışta en çok rol alması gerekenler sizlersiniz. Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri olarak ünvan aldı. Bizim bunu geliştirmemiz lazım. Bunu pekiştirmemiz lazım. Sadece spor şehri olmaktan öte sporun başkenti olma konumuna gelmemiz lazım. Merkezi ile taşrasıyla, malumunuz taşrada da meslek yüksekokullarımız var. Taşrayı özendirmemiz lazım. Ne ile hizmet ile buluşturarak. Tarım ve hayvancılıkta şu anda Kayseri, 6’ncı sıraya yerleşti. Belediye ve çifti iş birliği ile. Allah’a çok şükürler olsun. Yatırımdan yatırıma en çok pay ayıran Büyükşehir Belediyesi olurken, tarım ve hayvancılıkta en çok pay ayıran yegâne büyükşehir olarak ayrılıyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, en önemli işlerinin gençler olduğunu belirterek, “Siz bizim için önemli ve anlamlısınız. Biz bir gencimizin kaybolmasına, başka mecralara sürüklenmesine değerlerinden uzaklaşmasına gönlümüz tahammül etmez” ifadelerini kullandı.

Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını, ekibi ile birlikte gece, gündüz demediklerini vurgulayan Büyükkılıç, Belediyecilik denilince akla Kayseri gelir, bulunduğumuz yerin, ailemizin, milletimizin kadir, kıymetini bileceğiz. Sosyal belediyecilik, kütüphaneler bağlamında çok iyi noktadayız. Üniversitelerimizde çay, çorba desteklerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Bizim bu projemizi belediyeler İstanbul’da vaat olarak paylaşmış”

Başkan Büyükkılıç, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri ile otel konforunda vatandaşa hizmet verdiklerini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsana değer vermenin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bizim bu projemiz, TBMM’de meclise taşındı. Geçenlerde İstanbul’da billboardda gördüm, bizim bu projemizi belediyeler vaat olarak paylaşmış, hoşumuza gitti, güzellikler paylaşılmalı. Hospis diye projemiz var, İstanbul Üniversitesi’nden birincilik ödülü aldı. Engelsiz Yaşam Merkezi’miz Türkiye’de kendisinden söz ettiren proje ile hizmet veriyor.”

On binlerce gence ücretsiz kurs ve eğitim verdiklerini anımsatan Büyükkılıç, ‘Kayseri’mizde bir aile anlayışı içerisinde hizmetlerimizle sizleri buluşturmaya özen gösteriyoruz’ derken, program soru, cevap şeklinde devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin taleplerine de anında talimat vererek, yerine getirdi.

Başkan Büyükkılıç, gençlere Çanakkale gezisi sözü de vererek, “Çanakkale’yi mutlaka sevgili gençlerimizin her birinin görmesi gerekir” diye konuştu.

Büyükkılıç’a öğrenci buluşmasında daire başkanları da eşlik etti.