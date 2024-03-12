Binadaki malzemeler yandı, 1 kişi zehirlendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın bodrum katında bulunan malzemelerin yanması sonucunda 1 kişi zehirlendi.

Binadaki malzemeler yandı, 1 kişi zehirlendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binanın bodrum katında bulunan malzemelerin yanması sonucunda 1 kişi zehirlendi.

İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında bulunan malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın kısa sürede büyürken, dumanlar da binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada dumandan zehirlenen 1 kişi ise ambulansta tedavi altına alındı. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binadaki malzemeler yandı, 1 kişi zehirlendi
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Binadaki malzemeler yandı, 1 kişi zehirlendi
Binadaki malzemeler yandı, 1 kişi zehirlendi
Vali Çiçek: 'İstiklal Marşı'mız başlı başına bir şaheserdir'
Vali Çiçek: 'İstiklal Marşı'mız başlı başına bir şaheserdir'
İhtiyaç sahiplerine iftarlık yemek paketi, Talas Belediyesi'nden
İhtiyaç sahiplerine iftarlık yemek paketi, Talas Belediyesi'nden
Kayseri'de 'yılanlar grubu' çetesi çökertildi: 22 gözaltı
Kayseri'de 'yılanlar grubu' çetesi çökertildi: 22 gözaltı
Talas Çanakkale Müzesi rekor üstüne rekor kırıyor
Talas Çanakkale Müzesi rekor üstüne rekor kırıyor
6 ayrı organize suç örgütü çökertildi
6 ayrı organize suç örgütü çökertildi