  • Haberler
  • Gündem
  • Kavgaya müdehale sırasında şehit edilen polisin cinayet zanlısının cezası artırıldı

Kavgaya müdehale sırasında şehit edilen polisin cinayet zanlısının cezası artırıldı

İki grup arasında çıkan kavgada şehit olan polis memurunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan ve daha önce 41 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık A.T. yeniden yapılan yargılamada müebbet artı 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kavgaya müdehale sırasında şehit edilen polisin cinayet zanlısının cezası artırıldı

Olay, 13 Ağustos 2023 tarihinde meydana geldi. Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi bölgesinde iddiaya göre bir kahvehanede henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memurlarından Murat Akpınar, kavga eden şahıslar tarafından silahla yaralandı. Olay yerine ambulans ekipleri çağırıldı. Yaralanan polis memuru Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurunu vuran şahıslar ise kısa sürede yakalandı. Murat Akpınar, 34 gün sonra yaşamını yitirdi. Sanık A.T. davada 'kasten öldürme' suçundan 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASI YAPILDI
Sanık, kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık A.T. ile  olay günü kavga ettiği M.C. ile M.C. ve merhum polis Murat Akpınar’ın eşi ve taraf avukatları katıldı. Mağdurlar M.C. ile M.C. Şikayetçi olmadı.

ŞEHİT POLİS MURAT AKPINAR’IN EŞİ: EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM 
Şehit Polis Murat Akpınar’ın eşi ise şikayetim devam ediyor. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Sanık A.T. ise, “Çok pişmanım. Vicdanen rahat değilim. Bilinçli bir şey yapmadım. Keşke ben ölseydim. Ben kimseyi kasten öldürmedim. Kavgayı ayırmak için ateş ettim. Kasıtla bir şey yapmadım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın cezasını artırarak toplamda müebbet artı 15 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Şantiyesine Ziyaret
Milletvekili Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Şantiyesine Ziyaret
Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Melikgazi'nin DigiEdu Projesi, e-Çevre Kategorisinde Dünya Finalinde Yerini Aldı
Melikgazi'nin DigiEdu Projesi, e-Çevre Kategorisinde Dünya Finalinde Yerini Aldı
Büyükkılıç'tan 23 Nisan Mesajı: 'Her şey çocuklar için'
Büyükkılıç'tan 23 Nisan Mesajı: 'Her şey çocuklar için'
Kayseri Büyükşehir'in 'Akıllı Şehir' Projesine Bakanlıktan Övgü
Kayseri Büyükşehir'in 'Akıllı Şehir' Projesine Bakanlıktan Övgü
MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi
MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!