Kavgaya müdehale sırasında şehit edilen polisin cinayet zanlısının cezası artırıldı

Olay, 13 Ağustos 2023 tarihinde meydana geldi. Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi bölgesinde iddiaya göre bir kahvehanede henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memurlarından Murat Akpınar, kavga eden şahıslar tarafından silahla yaralandı. Olay yerine ambulans ekipleri çağırıldı. Yaralanan polis memuru Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurunu vuran şahıslar ise kısa sürede yakalandı. Murat Akpınar, 34 gün sonra yaşamını yitirdi. Sanık A.T. davada 'kasten öldürme' suçundan 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASI YAPILDI

Sanık, kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık A.T. ile olay günü kavga ettiği M.C. ile M.C. ve merhum polis Murat Akpınar’ın eşi ve taraf avukatları katıldı. Mağdurlar M.C. ile M.C. Şikayetçi olmadı.

ŞEHİT POLİS MURAT AKPINAR’IN EŞİ: EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM

Şehit Polis Murat Akpınar’ın eşi ise şikayetim devam ediyor. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Sanık A.T. ise, “Çok pişmanım. Vicdanen rahat değilim. Bilinçli bir şey yapmadım. Keşke ben ölseydim. Ben kimseyi kasten öldürmedim. Kavgayı ayırmak için ateş ettim. Kasıtla bir şey yapmadım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın cezasını artırarak toplamda müebbet artı 15 yıl 3 ay hapis cezası verdi.