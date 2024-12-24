Asgari Ücret belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu akşam gerçekleştirilen 4. Toplantıda 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti rakamı belirlendi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

Bir önceki artış ise 27 Aralık 2023 tarihinde 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. 22 bin 104 lira olan yeni asgari ücret, döviz bazında 626 dolara denk geliyor.