Gençler bir araya geldi, çevreyi temizledi

16 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Let’s Do It Kayseri Temsilciliği öncülüğünde toplanan gençler, çevre temizliği yaptı.

Her yıl 16 Eylül’de kutlanan Dünya Temizlik Günü çerçevesinde Let’s Do It Kayseri Temsilciliği öncülüğünde toplanan Gençlik Merkezi ve Gen Kızılay üyesi gençler, Kıranardı Mesire Alanı, Hisarcık Vadisi ve Sarımsaklı Barajı’da çevre temizliği yaptı. Temizlik öncesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Let’s Do It Kayseri Temsilcisi Süreyya Özbağdatlı, “16 Eylül 2016 itibaren Dünya Temizlik Günü olarak kutlanmaktadır. Bu hareketin başlangıcı ise 2005 yılında Estonya’da 5 saatte 10 bin ton çöp toplanmasıyla gerçekleşen ve daha sonra her sene bu tekrarlayan bir etkinlik olarak gerçekleşen Let’s Do It çerçevesinde yapılmaktadır. Let’s Do It 2018 yılından itibaren Türkiye’de dernekleşmiş ve her sene 16 Eylül’de bugün kutlanmaktadır. Bizde bu çerçevede bugün buluştuk. Kayseri’de 3 farklı noktada temizlik gerçekleştireceğiz. Şuan 180 ülkede Türkiye’de de 81 ilde aynı anda temizlik faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bugün tüm sahalarımızda temizlik faaliyeti gerçekleştireceğiz” dedi.

Kayseri Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Semra Tenbel de, “Bu oluşumun içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz. BM’nin sürdürülebilir 17 kalkınma planlarının hedeflerini gerçekleştirebilmek adına buradayız. Bu yolda biraz da olsun emek sarf edebilmek adına buradayız. Dünya Temizlik Günü de buna bir vesile. Tek günün değil, aslında her günün Dünya Temizlik Günü gibi kutlanması, bu şekilde etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.