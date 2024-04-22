Gençler Gazze için bir araya geldiler
Kayseri Filistin Dayanışma Platformu gençleri İsrail'in katliamlarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptılar.
Kayserili gençler, İsrail zulmüne dikkat çekmek ve mazlum Gazze halkına sahip çıkmak için Cumhuriyet Meydanında bir basın açıklaması düzenlendiler.
Basın açıklamasında 'daima mazlumun yanında zalimin karşısında' olduklarını vurgulayan Kayserili gençler dünyaya bu soykırıma karşı durmaları için bir kere daha da çağrıda bulundular.
Bakmadan Geçme
Çocuk başkan 22 Nisan'da başkanlık koltuğundan Çanakkale gezisi talimatı verdi
Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği yoğun ilgi görüyor
Hamas Lideri İsmail Haniye'den bir ilk!
Kayseri OSB'de Teknik Kampüsün Temelleri 2025'te Atılacak
Kayserili Mavi Marmara Aktivistinden Anlamlı Bağış
Yeşil proje ile hava kirliliğini azaltacak