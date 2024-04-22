Gençler Gazze için bir araya geldiler

Kayserili gençler, İsrail zulmüne dikkat çekmek ve mazlum Gazze halkına sahip çıkmak için Cumhuriyet Meydanında bir basın açıklaması düzenlendiler.

Basın açıklamasında 'daima mazlumun yanında zalimin karşısında' olduklarını vurgulayan Kayserili gençler dünyaya bu soykırıma karşı durmaları için bir kere daha da çağrıda bulundular.