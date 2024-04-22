KumsMall'da 'Mobilyada Moda Show' başladı

Mobilya sektörünün lider şehri Kayseri’de KumsMall Mobilyada Moda Show 2024 etkinliği başladı.

KumsMall Alış Veriş Merkezi’ndeki 300 bin metrekare kapalı alanıyla dünyanın en modern mobilya sergileme merkezinde gerçekleşen Mobilyada Moda Show 2024 Açılış Töreni’ne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, KumsMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 110 civarında il dışından gelen oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan KumsMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, dünyadaki pazardan daha fazla pay almak için çalışmaların devam edeceğini belirterek; "2009 yılında başladığımız, hemen hemen 15. yılını dolduran çok büyük bir emeklerin sonucunda ortaya çıkmış büyük eserler var. Kayseri’miz Türkiye’nin en büyük mobilya üretim merkezi. Ancak satış ve pazarlama alanında herkes bireysel hareket ediyor. Dünyadaki büyük pastadan pay alacaksak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Üretim zaten başlı başına ciddi bir külfet, ticareti, pazarlaması, teslimatı külfet. KumsMall AVM; değerli sanayicilerimizin yanında olmak, onların yükünü almak, tüm dünyaya Kayseri ve Türk mobilyasını satmak üzere yola çıktık. Bu yıl çok büyük organizasyonlara imza atmaya başlıyoruz. KumsMall olarak Kayseri ve Türkiye mobilya sektöründe yeni bir dönemin başladığı müjdesini vermek istiyorum. Kayseri’miz 3 OSB’si, 8 küçük sanayi sitesi, 4 binden fazla üreticisiyle Türkiye’nin en büyük mobilya üretim merkezi. Dünyada çok büyük bir pazar var. Maalesef yüzde 1,5’lerde bizim pazar payımız. Bu pazar payını yüzde 3-4’lere çıkartırsak ihracatımız 10 milyar dolar seviyelerine çıkacak. Bunu yapacak gücümüz, çalışanlarımız, yatırımlarımız, makina ekipmanlarımız var. Dünyadaki pastadan daha fazla pay alabilmek için birlikte hareket edeceğiz inşallah. Pazardaki payımızı artırmanın yolu elbette yenilikten, inovasyondan, dış ticaret bilincini geliştirmekten geçiyor. KumsMall Mobilya AVM; 300 bin metrekare kapalı alanı, 350 yerleşik mağazasıyla yapacağı faaliyetlerle Türkiye’nin mobilya sektörünün dünyadaki en önemli temsil gücüdür. Bu gördüğünüz alanda festival mantığında ekim ayında çok ciddi stantlarla sizleri misafir edeceğiz. Kurduğumuz mobilya sergi alanı tam 130 bin metrekarede 10 binden fazla modelli ürün sergiliyor. Anadolu’da mobilyanın lider üretim şehrinde mobilya festivali yapıyoruz. Ekim ayında da mobilya fuarı yapacağız inşallah" dedi. Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı ise Anadolu’nun lokomotifi olan Kayseri’nin marka ve kadim şehir olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Amacımız şehrimizin olumlu olarak anılmasıdır. Yapılan tüm bu işlerin başında en önemli irade Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kayseri’mizin en önemli özelliği birlik, beraberlik ve dayanışmadır, bu da berekete vesile oluyor. Biz de bu gayretimizi sürdürüyoruz” dedi. Büyükkılıç, Kayserililere hizmet için var olduklarını belirterek, “Yerel yöneticiler olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya özen gösteriyoruz. 16 ilçe belediye başkanı ve 1 büyükşehir el ele vermek suretiyle, insanlarımıza hizmet için varız” diye konuştu. Büyükkılıç, KumsMall AVM’nin çok büyük bir alışveriş merkezi olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Elbette biz çevresini de güzelleştireceğiz, yollarını da yapacağız, insanlarımızın buraya rahat şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Yaptığımız en önemli, anlamlı çalışmalardan biri takdir edersiniz, tramvay hattının buraya ulaşmış olması. Sonrasında zaten buranın bakış açısı değişti. Vatandaşlarımızın ulaşır hale gelmesi ile hem Şehir Hastanemizin hem KumsMall AVM’mizin hem de terminal binamızın hizmetle buluşması böylece daha nitelikli olarak sağlandı.”

Herkesi, Anadolu’nun bağrında mobilyanın başkenti Kayseri’ye davet eden Başkan Büyükkılıç; "Tüm Anadolu’muzun etrafındaki şehirler dâhil ulusal ve uluslararası boyutta da tüm dostları buraya, mobilya markalarının şehri olarak Kayseri’ye gelmeleri, özelde de bu güzel AVM’yi bu şovu, mobilya moda mantığındaki alışveriş merkezini gelip görmelerini, mutlaka alışveriş yapmalarını tavsiye ederiz. Çünkü hem kalite hem fiyat uygun. Artık şehirler yarışıyor, markalar yarışıyor. Bizim ekibimiz de bu alanda üzerine düşeni yapma yönünde gayret gösteriyor” ifadelerinde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri’yi fuarlar şehri yapma yönünde üzerlerine ne düşüyorsa yapma yönünde irade gösterdiklerinin de altını çizdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Kayseri’nin üretim ve ticaretin merkezi olduğunu, bu şehirde hayal bir projenin gerçekleştiği için çok heyecanlı olduklarını anlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise 2023 yılında sektör ihracatının 853 milyon dolarlık kısmının Kayseri’den gerçekleştiğini, bu tutarın mobilya sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 20’sine tekabül ettiğini, Kayseri’nin ülke ihracatında 10’uncu, mobilya ihracatında 3’üncü, ahşap ve ağaç sektörü ihracatında 6’ncı sırada yer aldığını hatırlattı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmada, Kayseri ile gurur duyduklarını belirterek, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimi ile KumsMall Mobilyada Moda Show 2024’ün açılışı gerçekleştirildi.