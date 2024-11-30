Genel Başkan Mahmut Arıkan'dan Suriye ve Bölgeye Dair Sert Uyarılar: 'Bölünme, Büyük İsrail Projesi'ne Hizmet Eder'

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, "Bölgemiz, küresel güçlerin aparatları olan terör örgütlerinin varlığıyla kaybetti, kaybediyor ve tarihten ibret alınmazsa bir kez daha kaybedecek" diyerek, bölgedeki huzursuzluğun daha da derinleşeceği uyarısında bulundu. Suriye’deki iç savaşın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük güvenlik sorununa dönüştüğünü ifade eden Arıkan, bu krizin Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti."

Bölünme Büyük Ortadoğu Projesi’ni Pekiştirir

Bölünmenin, Büyük Ortadoğu Projesi ve dolayısıyla Büyük İsrail Projesi'ne hizmet edeceğini savunan Arıkan, çözümün yalnızca birlik olmak ve bölge ülkeleriyle güçlü bir iş birliği içinde hareket etmekte yattığını söyledi. "Bölünme eşittir Büyük Ortadoğu Projesi’dir, bu da Büyük İsrail Projesi demektir" diyerek, tüm bölge ülkelerine ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı, Suriye’deki çatışmaların devam etmesinin bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına ve İsrail'in hedeflerine hizmet etmesine yol açacağını belirtti. Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek siyonizmin hareket alanını daraltması gerektiğini vurguladı.

Fitne Ateşini Kızdıranlar Kaybedecek

Arıkan, açıklamalarında, küresel güçlerin desteğini almak isteyenlerin ve fitne ateşini körükleyenlerin büyük bir kayıp yaşayacağını söyledi. "Kimse eline kardeş kanı bulaştırmasın" diyen Arıkan, "Ne adına olursa olsun, kim tarafından yapılırsa yapılsın fitnenin ateşini körükleyenler muhakkak kaybedecek, aklıselim elbette galip gelecektir" şeklinde bir mesaj verdi.

Saadet Partisi'nin her zaman barış ve çözüm yanlısı bir politika izleyeceğini belirten Mahmut Arıkan, bölgedeki tüm ülkelerle diplomatik kanalları açık tutmanın önemini vurguladı. Bölgedeki halkların birbirine daha yakınlaşması gerektiğini ifade eden Arıkan, "Çözüm, bölge ülkeleriyle iş birliği yapmaktan ve diplomatik çözüm arayışlarını zorlamaktan geçiyor" dedi.

Arıkan, Suriye meselesinin sadece bölgesel değil, küresel bir tehdit haline geldiğini ve tüm dünyada barışa zarar veren bu gelişmelerin daha fazla uzamadan sonlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.