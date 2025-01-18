Genel Cerrahi Uzmanı Molu, '250 farklı hastalığın sebebinin içinde obezitenin etkisi var'

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Molu Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sağlık Olsun’ programına katılarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Molu, obezitenin 250 farklı hastalık sebebi içinde yer aldığını belirterek, “250 tane hastalığın sebebinin içinde obezitenin etkisi var; Dünya Sağlık Örgütü ve bilimsel çalışmalarla açıklanmış. Şu anda şeker hastası sayısı ülkemizde 12 milyon ve Türkiye’de 6 kişiden 1’i şeker hastası. Kadınlarda meme kanseri, iri memeli ve kilolu kadınlarda daha çok oluyor. Yağ vücutta çok tehlikeli bir madde. Hele bir de dışardan bunları takviye alıyorsak. Stresi atmak için bol yürüyüş, doğa yürüyüşleri insanın en çok ihtiyacı olduğu dönem. Streste vücutta kortizon seviyelerini arttırıyor ve bunlarda yağ yapımını ve kolestrol seviyelerini arttırıyor. Hepsi birbirleriyle bağlantılı” diye konuştu.



OBEZİTE TEDAVİSİ

Obezite tedaisinden bahseden Uzman Molu son olarak şunları söyledi: ”Öncelikle diyet. Önce insan kendini “Diyetle başlayacağım, kilomu vereceğim, yürüyüşümü yapacağım” diye tembih edecek. Hareket lazım. Multidisipliner dediğim bu tek doktorun, tek aile hekiminin yapacağı iş değil. Ben şunu öneriyorum Sağlık Bakanlığı olarak kesinlikle herkesin vücut kitle endeksinin aile hekimlerinde kayıtlı olması lazım. Kilonuzu boyunuzun metre karesine bölüyorsunuz ve bunların gelişmesine göre kendi skalanızı bileceksiniz. Hangi seviyedesiniz? Zayıf mısınız, obez misiniz, ileri derece morbid obez misiniz? Diyetten sonra eğer gerekirse endokrin doktorları, dahiliye doktorları gerekli görürse ilaç tedavisi verilebiliyor. Bunlardan alternatif tedavilerle de sonuç alınamazsa ve ileri seviyesi 30’un üstü 40 civarındaysa tabi ki cerrahi tedaviyi öneriyorum. Ama cerrahi tedavide de tecrübeli klinisyen, hem hastane, hem hekim olarak multidisipliner tam bir ekiple çalışan. Ameliyat sonrası da kontrollerini güzel yapacak bir merkezde yapılmasını öneriyorum çünkü maalesef bu da ticari bir hale dönüştü.”