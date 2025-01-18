Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanlığı görevini Okandan'a tevdi etti

AK Parti yeni il başkanı Hüseyin Okandan’ın görev teslim töreni AK Parti Kayseri İl Binası’nda gerçekleştirildi. Yapılan törenle Fatih Üzüm başkanlığı Hüseyin Okandan'a teslim etti. Törende, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da yer aldı. Akar, Hüseyin Okandan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “ Kayseri için elimizden ne geliyorsa en iyisini yapacağız, Kayserili hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tercüme edeceğiz. Fatih kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.