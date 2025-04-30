Gereksiz değil, önemli bir aşama: 112 ön çağrı sistemi nasıl işliyor?

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi’nde ihbarlar ilk olarak çağrı karşılayıcı tarafından karşılanarak ilgili birimlere yönlendirme sağlanıyor. Böylelikle olay ilgili birimlere daha sağlıklı bir şekilde aktarılıyor. Vatandaşların ‘birçok bilgiyi zaten az önce verdim neden tekrar size anlatıyorum?’diyerek bu durumu sorguladığını belirten Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, “Acil çağrı merkezine bir ihbar veya yardım talebi geldiği zaman çağrıları; çağrı karşılayıcı dediğimiz arkadaşlar arkadaşlara düşüyor. İhbar ile ilgili gerekli bilgiler alındıktan sonra 3 kuruma da vakayı yayınlıyor. Vatandaşlarımız ‘birçok bilgiyi zaten az önce verdim neden tekrar size anlatıyorum?’ Diyebiliyor. Şunu bilmeliler ki ön çağrı, aldığı bilgiyi 2-3 kuruma birden yayınlamış oluyor ve bu şekilde müdahale gerçekleşiyor. Bu yüzden ön çağrı gereksiz değildir, vakayı alıp ilgili birimlere yayınlamakla alakalı önemli bir görevdir” diye konuştu.