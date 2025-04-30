  • Haberler
  • Gündem
  • Gereksiz değil, önemli bir aşama: 112 ön çağrı sistemi nasıl işliyor?

Gereksiz değil, önemli bir aşama: 112 ön çağrı sistemi nasıl işliyor?

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 'Ön çağrı gereksiz değildir, vakayı alıp ilgili birimlere yayınlamakla alakalı önemli bir görevdir. Acil çağrı merkezine bir ihbar veya yardım talebi geldiği zaman çağrıları çağrı karşılayıcı dediğimiz arkadaşlar arkadaşlara düşüyor. İhbar ile ilgili gerekli bilgiler alındıktan sonra 3 kuruma da vakayı yayınlıyor. Vatandaşlarımız 'birçok bilgiyi zaten az önce verdim neden tekrar size anlatıyorum?' Diyebiliyor. Şunu bilmeliler ki ön çağrı, aldığı bilgiyi 2-3 kuruma birden yayınlamış oluyor ve bu şekilde müdahale gerçekleşiyor' dedi.

Gereksiz değil, önemli bir aşama: 112 ön çağrı sistemi nasıl işliyor?

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi’nde ihbarlar ilk olarak çağrı karşılayıcı tarafından karşılanarak ilgili birimlere yönlendirme sağlanıyor. Böylelikle olay ilgili birimlere daha sağlıklı bir şekilde aktarılıyor. Vatandaşların ‘birçok bilgiyi zaten az önce verdim neden tekrar size anlatıyorum?’diyerek bu durumu sorguladığını belirten Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, “Acil çağrı merkezine bir ihbar veya yardım talebi geldiği zaman çağrıları; çağrı karşılayıcı dediğimiz arkadaşlar arkadaşlara düşüyor. İhbar ile ilgili gerekli bilgiler alındıktan sonra 3 kuruma da vakayı yayınlıyor. Vatandaşlarımız ‘birçok bilgiyi zaten az önce verdim neden tekrar size anlatıyorum?’ Diyebiliyor. Şunu bilmeliler ki ön çağrı, aldığı bilgiyi 2-3 kuruma birden yayınlamış oluyor ve bu şekilde müdahale gerçekleşiyor. Bu yüzden ön çağrı gereksiz değildir, vakayı alıp ilgili birimlere yayınlamakla alakalı önemli bir görevdir” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Tarımsal Üretimi Güçlendiren Adımlar Atılıyor
Kayseri'de Tarımsal Üretimi Güçlendiren Adımlar Atılıyor
Kayseri Kızılay Şubesi'nde Gassallık Kursuna Yoğun İlgi
Kayseri Kızılay Şubesi'nde Gassallık Kursuna Yoğun İlgi
Hacılar'ın Yatırım Projeleri Masaya Yatırıldı
Hacılar'ın Yatırım Projeleri Masaya Yatırıldı
Müsiad Şube Başkanı Akmermer: 'Kayseri'ye Nitelikli Göç ve Nüfus Artışıyla Beka Sorunumuzu Çözebiliriz'
Müsiad Şube Başkanı Akmermer: 'Kayseri’ye Nitelikli Göç ve Nüfus Artışıyla Beka Sorunumuzu Çözebiliriz'
Komşu kavgası nedeniyle açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi
Komşu kavgası nedeniyle açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi
Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediyedeki Her Çalışanın Sendikası, 'Ahmet Çolakbayrakdar'dır'
Başkan Çolakbayrakdar: “Belediyedeki Her Çalışanın Sendikası, ‘Ahmet Çolakbayrakdar’dır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!