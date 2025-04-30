İkamet ettiği evi yakmaya çalışan kadın dumandan etkilendi
Talas İlçesi'nde meydana gelen olayda ikamet ettiği apartman dairesini yakmaya çalışan G.S. isimli kadın dumandan etkilendi. Yangın büyümeden söndürülürken kadın tedavi altına alındı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir apartmanın 11'nci katında, maydana geldi. İddiaya göre G.S. isimli kadın içinde bulunduğu evi yakmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen G.S. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.