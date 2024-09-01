Klasik Otomobil Buluşması'nda son günde ilgi yoğun oldu

Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği tarafından 30 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında Klasik Otomobil Buluşması etkinliğinin 6’ncısı düzenlendi. Buluşmaya 6 farklı şehirden 150’ye yakın klasik otomobil ev sahipliği yaptı. Etkinliği son gününde vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Buluşmada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz Klasik Otomobil Buluşması, farklı bir lokasyonda şehrin merkezinde Dedeman Parkı’nda gerçekleştiriyoruz. Burası aslında Dedeman Ortaokulu’nun bulunduğu yerdi. Biz riskli ve eski yapıyı yıkıp, taşıyıp yeni yerine kavuşturduk. Kayseri’nin en büyük ortaokulu şu anda Dedeman Ortaokulu oldu. Tabi onun yerine de şehrin merkezine nefes aldıracak 6 bin metrelik güzel bir park yaptık. Bu parkta birçok etkinlik yapacağız şimdi de ilk etkinliğimizi yapmış bulunuyoruz. Otomobil buluşması ve antikacıların olduğu güzel bir etkinlik oldu. Bugün üçüncü ve son gün, hakikaten güzel bir ilgi var vatandaşlarımız burayı görmekten mutlu oluyorlar. 6 farklı şehirden onlarca araç ve Kayseri’den birçok araç geldi. Amaç birlik beraberliği teşvik etmek, gençlerimizin odalarından çıkıp, internetten ayrılıp ailesiyle birlikte burada vakit geçirmek ve konsere katılmalarını sağlamak oldu. İnşallah her yıl bunu devam ettireceğiz, vatandaşlarımızı bugün hala bekliyoruz. Geçmiş yıllarımızda da biz etkinliklerimizi hep 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk getirdik. Dolayısıyla herkesin Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Hakikaten ülkemizin kazanmış olduğu Osmanlı’nın son dönemindeki ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna vesile olan en önemli zaferlerden bir tanesidir. Allah’ım bu ülkeye güzel günler göstersin. Gençler liyakatli yetişsin ve ülkemizin çok daha iyi noktalara gelmesine destek versin diyorum, tekrardan herkesin Zafer Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

‘BURADA TÜM VATANDAŞLAR MUTLU’

Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, ise etkinliğe olan ilgiden duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği’nin 10’uncu yılı bitti. Kayseri’de bu işle uğraşan tüm arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Klasik Otomobil Festivali’nin resmi olarak 6’ncısını yapıyoruz. Başlangıçta Kayseri içindeydik ama sonradan şehirler arası olmaya başladı hatta geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 15 ilinden araç gelmişti. Şimdi ekonomik şartlar belli tabi ki, bizim arabalar bastığında yakıyor, oralardan gelmek bayağı maliyetli oldu. Ama sağ olsun dostlarımız her şeye katlanıp yanımıza geliyorlar, bize güç veriyorlar. Arabalarını Kayseri’de insanlar görsün diye sergiliyorlar. Bizim asıl hedefimiz, insanlarımız görsün istiyoruz, üç gündür buraya bakıyorum mutsuz insan yok herkes mutlu. Bunlarla birlikte memleketimize nefes aldırıyoruz, dilerim k bunu tekrarlayarak insanlara değer katarız” dedi.

Samsun’dan klasik otomobiliyle Klasik Otomobil Buluşması’na katılan Cengiz Toprak ise Kayseri halkının misafirperverliğinden çok memnun kaldığını söyledi. Toprak, “Samsun’dan geliyorum, 6’ncı gelişim buraya bu yılla birlikte, bugün üçüncü günümüz çok mutluyum, akşam geri döneceğiz o yüzden de üzgünüm. Kayseri ve Melikgazi halkımızdan Allah razı olsun üç günlük süreçte çok ilgililer alakalılar. Buraya geldiler piknik yaptılar, bizimle sohbet edip fotoğraf çekindiler. Ufak çocuklarımız çok ilgiliydi, arabalara bindiler fotoğraf çekinler, büyüdükleri zaman Allah geçinden versin biz vefat ettiğimiz zaman onlara bu sevgiyi aşılayacağız. Hayatta herkesin bir ilgisi ve tutkusu olmalıdır diye düşünüyorum. Bugün son gün, Kayseri halkı klasik otomobilleri çok seviyor, birçok arkadaşımızın garajında klasik arabaları var. Vatandaşlara çıkartsın arabalarını göstersinler, her yıl bu etkinlikleri yapsınlar bizde geliriz. Çayımızı, çorbamızı, yemeğimizi, her şeyimizi ikram ettiler Allah Kayseri halkından Melikgazi halkından Belediye başkanımızdan ve bu organizasyonu yapan arkadaşlarımızdan razı olsun, çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.