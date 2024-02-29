Gesi'de kafasına keser vurularak öldürülen kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı

Olay, 13 Kasım 2023 saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. S.A.S. isimli şahıs hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi H.S.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.S.’nin kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken H.S.’nin komşusu İ.K. (45) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIK İ.K.: ALACAĞIM OLAN PARAYI İSTEMEYE GİTTİM

İ.K.’nın yargılanmasına 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya H.S.’nin eşi, çocukları ile sanık İ.K. ve avukatı katıldı. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde görülen duruşmada konuşan tutuklu sanık İ.K., “ H.S. komşumuz olur. Olaydan önce bir husumet yoktu. Borçlar nedeniyle eşimle aram açıktı. Marketten aldıklarımı eve bıraktım. Komşum olan H.S.’lerin ahırlarında gübre temizledim. Akşamüzeri saat 17.30 gibi H.S.‘nin evine gittim. Bunlardan 3 yevmiye alacağım vardı. Bana 550 TL verdiler, bin 500 TL alacaktım. Olay günü de onlar için çalışmaya gidecektim. Oğulları kafamız karışık dediler. Ben Ağırnas’tan geldiklerini düşünerek maktulün oğlu B.S.’den para istemek için evlerine gittim. Sadece rahmetli vardı” dedi.

DURUŞMA SALONUNDA ARBEDE ÇIKTI

H.S’nin eşi, “Nasıl rahmetli dersin. ‘Bakma bana’ diye tepki gösterdi. H.S.’nin eşi ve çocukları sanığın üstüne yürümeleri sonucu sanık jandarma tarafından salondan çıkartıldı. Yaşanan arbede sonucunda müştekiler duruşma salonundan çıkartıldı.

TUTUKLU SANIK İ.K.: KAÇ SEFER VURDUM HATIRLAMIYORUM

Daha sonra tutuklu sanık İ.K.’nın salona getirilmesiyle duruşma devam etti. İ.K. ifadesinin devamında, “Evlerine gittim. H.S. abla çıktı. Oğlu B.S.’yi sordum. ‘Yok hayırdır ne yapacaksın ?’ dedi. ‘Paramı isteyecektim’ dedim. ‘Şimdi yok’ dedi. ‘Onlarda paran kalmaz’ dedi. ‘Yanlış anlama oğulların günlük alkol alıyorlar, esrar alıyorlar’ dedim. ‘Oğullarımı takip edene kadar avradını takip et’ dedi.

H.S.‘nin elinde kevgir vardı bana vurmaya çalıştı. Kapının önünde itişme yaşadık. Yüzüme tükürüp ağır sözler konuştu. Keserin sapını aldım vurdum. Ucunda keserin başını sonra gördüm. Bir kaç sefer vurmuşum. Yere düştü. O korkuyla evime geçtim. Keseri poşete koydum. Üzerimi değiştim. Ellerimi ve keseri yıkadım. Elbiseleri, ayakkabımı ve keseri başka bir poşete koydum. En büyük oğluma ‘gelen giden olursa kapıyı açmayın’ dedim” diye belirtti.

“BİR HAFTA KADAR ZAMAN GEÇTİ VİCDAN AZABI ÇEKTİM HER ŞEYİ ANLATTIM”

Tutuklu sanık İ.K. ifadesinin devamında, “Otobüse binip Beyazşehir’e eşimin iş yerine geçtim. Poşetteki malzemeleri boş araziye attım. Parkın yanında keserin sapını ve demirini başka yerlere attım. Eşim otobüs durağın ‘H.S. abla ölmüş’ dedi, ağlıyordu. Nasıl olmuş? dedim. Otobüse binip evin orda indik. Jandarma vardı. Eşim bana ‘bir varalım’ dedi, gittik şerit vardı. Jandarma yaklaştırmadı. Geç vakte kadar oturduk. Eşim ağlıyordu ‘ne ağlıyorsun?’ dedim H.S.’ye üzüldüm’ dedi. Ertesi gün küçük oğlumun semt polikliniğinde randevusu vardı. Büyük oğlum aradı ‘jandarma ifadenizi alacakmış’ dedi. Gesi karakoluna gittik. Korktuğum için ‘oğlu ile tartışıyordu’ diye ifade verdim. Tutuklandım. Bir hafta kadar zaman geçti vicdan azabı çektim her şeyi anlattım. Ben ayrılırken maktul dış kapının ordaydı. Ama maktul banyo kapısının orda çıkmış” dedi.

“KESİNLİKLE ALTINLARINI ALMADIM”

İ.K. ifadesinin son kısmında, “Kesinlikle altınlarını almadım. Pekmez kaynatırken gördüm kolundaki altınları. Başka da görmedim. Öldürmek için vurmadım. Namusuma şerefime söz söylediği için bir anlık şeyle oldu. Allah huzurunda yemin ederim ki altınları almadım. Yağma suçunu işlemedim. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti bir tanığı dinledikten sonra eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.