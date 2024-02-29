KAYMEK, ilçelerdeki tatil şenliğinde 2 bin 500 çocuğa ulaştı

Çocuklar için hafta sonlarında tatil şenliği gerçekleştiren Büyükşehir KAYMEK, binlerce öğrenciye eğlence ve hediyelerle ulaştı.

KAYMEK, ilçelerdeki tatil şenliğinde 2 bin 500 çocuğa ulaştı
Kayseri GündemEditör

Çocuklar için hafta sonlarında tatil şenliği gerçekleştiren Büyükşehir KAYMEK, binlerce öğrenciye eğlence ve hediyelerle ulaştı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren, kültür ve eğitim işlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, KAYMEK tarafından hafta sonlarında ilçelerde gerçekleştirilen tatil şenliği etkinliği ile Büyükşehir, çocukların eğlenceli ve güzel vakit geçirmesine imkân tanıyor. Ara tatil ve hafta sonu tatilleri ile ilçelerde öğrenim gören çocuklarla buluşan KAYMEK ekipleri, ‘hediyeli yarışmalar, sihirbaz gösterisi, maskot, çocuk dansları, yüz boyama, bubble show, pamuk şekeri, mısır ikramı, sürpriz hediyeler’ gibi etkinlikler düzenledi. Söz konusu etkinliklerde toplam 2 bin 500 çocuğa ulaşılırken, onlara sürpriz hediyeler de verildi.

İlgi gören ve ücretsiz gerçekleştirilen tatil şenliği etkinliklerinde 9 ilçeye ulaşıldı.

KAYMEK, ilçelerdeki tatil şenliğinde 2 bin 500 çocuğa ulaştı
KAYMEK, ilçelerdeki tatil şenliğinde 2 bin 500 çocuğa ulaştı
KAYMEK, ilçelerdeki tatil şenliğinde 2 bin 500 çocuğa ulaştı
KAYMEK, ilçelerdeki tatil şenliğinde 2 bin 500 çocuğa ulaştı
KAYMEK, ilçelerdeki tatil şenliğinde 2 bin 500 çocuğa ulaştı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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