  • Haberler
  • Asayiş
  • Gesi Fatih Mahallesi'nde talihsiz ölüm: 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Gesi Fatih Mahallesi'nde talihsiz ölüm: 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iki gündür haber alınamayan 55 yaşındaki F.A., Gesi Fatih Mahallesi Dağıstan 1 Sokak'taki evinde ölü bulundu.

Gesi Fatih Mahallesi'nde talihsiz ölüm: 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, evde hareketsiz şekilde yatan talihsiz kadını buldu. Yapılan kontroller sonucunda F.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Boyçelik Metal de satışa çıkarıldı
Boyçelik Metal de satışa çıkarıldı
Gesi Fatih Mahallesi'nde talihsiz ölüm: 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Gesi Fatih Mahallesi'nde talihsiz ölüm: 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Şok uygulamada 7 bin 135 kişi sorgulandı: 20 yoklama kaçağına işlem yapıldı
Şok uygulamada 7 bin 135 kişi sorgulandı: 20 yoklama kaçağına işlem yapıldı
Erkilet'te işyerini kurşunlayıp kaçtılar
Erkilet’te işyerini kurşunlayıp kaçtılar
13. Kattan düşen genç feci şekilde can verdi
13. Kattan düşen genç feci şekilde can verdi
Narkotik köpeği Jack 28 bin 130 adet hap buldu
Narkotik köpeği Jack 28 bin 130 adet hap buldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!