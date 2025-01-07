Gesi Fatih Mahallesi'nde talihsiz ölüm: 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iki gündür haber alınamayan 55 yaşındaki F.A., Gesi Fatih Mahallesi Dağıstan 1 Sokak'taki evinde ölü bulundu.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, evde hareketsiz şekilde yatan talihsiz kadını buldu. Yapılan kontroller sonucunda F.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.