Şok uygulamada 7 bin 135 kişi sorgulandı: 20 yoklama kaçağına işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce toplam 48 ekip ve 165 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 72 şok uygulamada, 7 bin 135 kişi ve 2 bin 821 otomobil sorgusu yapılarak, 231 park-bahçe kontrol edildi. Bu kapsamda 6 aranan şahıs yakalandı ve 3 şahıs hakkında toplam 52,44 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Yoklama kaçağı 20 şahsa işlem yapıldı.

Öte yandan 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 29 adet fişek ve 4 adet hacizli-yakalamalı otomobil ele geçirildi.