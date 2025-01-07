  • Haberler
  • Asayiş
  • Şok uygulamada 7 bin 135 kişi sorgulandı: 20 yoklama kaçağına işlem yapıldı

Şok uygulamada 7 bin 135 kişi sorgulandı: 20 yoklama kaçağına işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde 75 şok uygulamada, 7 bin 135 kişi ve 2 bin 821 otomobil sorgusu yapıldı. Bu kapsamda aranan 6 şahıs ve 20 yoklama kaçağı yakalandı.

Şok uygulamada 7 bin 135 kişi sorgulandı: 20 yoklama kaçağına işlem yapıldı

İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye  Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce toplam 48 ekip ve 165 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 72 şok uygulamada, 7 bin 135 kişi ve 2 bin 821 otomobil sorgusu yapılarak, 231 park-bahçe kontrol edildi. Bu kapsamda 6 aranan şahıs yakalandı ve 3 şahıs hakkında toplam 52,44 gram  narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Yoklama kaçağı 20 şahsa işlem yapıldı.          

Öte yandan 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 29 adet fişek ve 4 adet hacizli-yakalamalı otomobil ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Boyçelik Metal de satışa çıkarıldı
Boyçelik Metal de satışa çıkarıldı
Gesi Fatih Mahallesi'nde talihsiz ölüm: 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Gesi Fatih Mahallesi'nde talihsiz ölüm: 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Şok uygulamada 7 bin 135 kişi sorgulandı: 20 yoklama kaçağına işlem yapıldı
Şok uygulamada 7 bin 135 kişi sorgulandı: 20 yoklama kaçağına işlem yapıldı
Erkilet'te işyerini kurşunlayıp kaçtılar
Erkilet’te işyerini kurşunlayıp kaçtılar
13. Kattan düşen genç feci şekilde can verdi
13. Kattan düşen genç feci şekilde can verdi
Narkotik köpeği Jack 28 bin 130 adet hap buldu
Narkotik köpeği Jack 28 bin 130 adet hap buldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!