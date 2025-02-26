Gevher Nesibe Tıp Müzesi eserleri, Ankara'daki Anadolu Selçukluları Sergisine değer katacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki belediye, Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerini geleceğe aktarma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Anadolu Selçukluları Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açıldı.

Sergide Yer Alan Eserler

Sergide, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nden nakledilen 27 eserlik set dikkat çekiyor. Bu set, 1 adet vazo, 2 kâse, 1 maşrapa, 2 kandil, 1 çift üzengi, 1 çift kilit, 2 kemer tokası, 3 tutamak, 4 hayvan şeklinde kulp, 3 ağırlık, 1 amulet, 3 zihgir, 2 bilezik ve 1 şakülden oluşuyor. Ayrıca, 12. yüzyılın sonlarından kalma nadir bir Kur’an-ı Kerim, Şems-i Tebrizi’den izler taşıyan serpuş, Hz. Mevlânâ’ya atfedilen bir hırka ve Muhyiddin İbnü’l Arabî’nin el yazması Fütuhâtül Mekkiyye gibi eserler de sergileniyor.

Açılış Töreni ve Katılım

24 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen serginin açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve davetliler katıldı. Sergi, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor ve Anadolu Selçuklu mirasını çeşitli yönleriyle tanıtıyor.