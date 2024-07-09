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Göç İdaresi Başkanı, ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh ve Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Göç İdaresi Başkanı Toros, daha sonra ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti.

Göç İdaresi Başkanı, ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh ve Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri’deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Göç İdaresi Başkanı Toros, daha sonra ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti.

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, kaymakam ve belediye başkanlarının yanı sıra kamu kurumları, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, Kayseri’de yaşanan son olaylar değerlendirildi.

Vali Çiçek ve Başkan Toros, daha sonra Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri’de yaşanan olaylarda ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Göç İdaresi Başkanı, ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti
Göç İdaresi Başkanı, ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti
İHA
Kayseri Gündem

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